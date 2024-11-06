南山文创市集：把古都故事装进年轻人的口袋

在洛龙区王城大道与迎宾路交叉口附近，有一个文创产品孵化基地——南山文创市集。这里出品的卫衣上印着洛阳区号“0379”和东方红拖拉机，笔记本上有3D的龙门石窟和白马寺图案……自去年年初该项目启动以来，一段段关于洛阳的老故事在这里变成了看得见摸得着的物件，深受年轻人追捧。

在洛龙区王城大道与迎宾路交叉口附近，有一个文创产品孵化基地——南山文创市集。这里出品的卫衣上印着洛阳区号“0379”和东方红拖拉机，笔记本上有3D的龙门石窟和白马寺图案……自去年年初该项目启动以来，一段段关于洛阳的老故事在这里变成了看得见摸得着的物件，深受年轻人追捧。

走进南山文创市集，首先映入眼帘的是原创设计师工作室集群，在一间间面积不大的玻璃房里，来自不同领域的设计师正在忙碌：90后非遗传承人邓君，擅长用普通的纸张把牡丹等洛阳元素变成立体的衍纸工艺品；80后非遗传承人徐冰冰，坚持将失蜡法青铜器制作工艺与现代设计相结合，让传统文化焕发新活力……