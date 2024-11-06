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巩固深化党纪学习教育成果 以改革精神和严的标准做好组织工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.20 08:25
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　　昨日，市委组织部领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。

　　会议通报了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、省委巡视整改专题民主生活会查摆问题整改情况。会上，市委组织部领导班子作了对照检查，随后班子成员逐一作对照检查，认真开展批评和自我批评，务实提出改进措施，为做好今年工作打下坚实基础。

　　会议强调，要以此次民主生活会为契机，持续巩固深化党纪学习教育成果，把部领导班子建设得更加坚强有力，引领带动全市组织工作高质量发展。要加强政治建设，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，贯彻落实新时代党的组织路线，把政治建设贯穿组织工作各方面全过程，严把政治关口、树好鲜明导向，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要抓好大事要事，紧跟党委令旗走，找准服务现代化洛阳建设的切入点、着力点，始终围绕改革发展稳定大局选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强支撑，更好把党的组织优势转化为发展优势、治理优势。要提升能力素质，深化研究型机关建设，持续提升执行力，确保市委部署要求条条落地、事事见效；持续提升参谋力，坚持从操作层面深度研究工作，谋实谋细工作抓手、具体举措，当好市委的参谋助手；持续提升落实力，坚持“做正确的事、正确地做事、把事做正确”，转变思想观念、锻强能力作风，以改革精神和严的标准推动工作提质增效，为现代化洛阳建设提供坚强组织保证。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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