让“洛阳味道”成为城市出彩新名片

昨日，市人大常委会主任李保国到嵩县调研“洛阳味道”打造成效及环陆浑湖文旅融合发展情况。

昨日，市人大常委会主任李保国到嵩县调研“洛阳味道”打造成效及环陆浑湖文旅融合发展情况。

李保国先后到陆浑镇岗上村、饭坡镇南庄村等地，实地察看新业态新场景，了解环湖文旅融合发展情况。随后，李保国到陆浑度假村，与嵩县人大常委会、嵩县商务局等相关单位及当地知名餐饮店负责人进行座谈交流，听取当地代表性特色美食打造、文旅融合发展情况和提升“洛阳味道”的意见建议。

李保国强调，嵩县在探索本地食材，挖掘美食文化，创新打造“洛阳味道”工作中成效显著，为各县区提供了参考。要持续推动“洛阳味道”出新出彩，严选本地食材，推出更多特色爆款单品和主题系列产品，提升陆浑经典美食标准化烹饪技艺，加大宣传推广力度，深度打造“洛阳味道”之陆浑鱼宴网红新地标。要提升品质发扬特色，注重在细节上下功夫，在品质上求突破，在标准化规范化上见实效，加快制定特色菜品制作规范，明确工艺流程和技术标准，确保菜品操作规范、口味统一、品质稳定，探索建立食材溯源体系，加大监管力度，确保食品安全健康、菜式精致美味、用餐环境整洁舒适。要引导带动群众思维观念转变，深度分析大众生活和消费口味的新趋势新变化，学习借鉴外地先进经验，推动更多传统“老味道”与时俱进，焕发新的生机活力，让创造美食的过程成为开拓思路、激发灵感、深度思考的过程，让制作品尝美食成为启发思维、启迪智慧的日常。要以“洛阳味道”提质助推新文旅发展，推动特色餐饮与景区、民宿、文创等联动，拓展文旅消费新场景，打造美食与美景融合发展新业态，营造地方文旅烟火气，让游客舌尖有记忆、体验有共鸣，推动“洛阳味道”成为城市出彩出圈的新名片。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)