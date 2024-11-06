洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

拥抱民营经济发展的春天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.02.20 08:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“如沐春风，如润雨露！”“注入了信心、激发了斗志！”时隔6年多，最高规格民营企业座谈会再次召开，习近平总书记在会上发表的重要讲话持续引发热议、尤为鼓舞人心。在网上网下，在河洛大地，广大民营企业家话感受、谈信心，言语间尽显撸起袖子加油干、乘着春风再出发的决心与干劲。

　　回望改革开放40多年来，我国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没。从小到大、由弱到强，“56789”的鲜明特征，时刻昭示着民营经济已然“形成相当的规模、占有很重的分量”。审视今日洛阳，民营经济同样已成为全市经济的重要支柱。截至去年年底，洛阳民营经济贡献了全市62.3%的生产总值、 74.3%的技术合同成交额、83.2%的新增城镇劳动就业、91.6%的企业数量。同时，民营企业在规上工业企业中占比达92%，在高新技术企业、专精特新企业中占比超过90%。因此，市委反复强调“洛阳发展要有活力，必须激活民营经济”，不遗余力在全市营造全力支持企业发展、大力安商助商、更加尊重企业家的浓厚氛围。

　　“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长。”近年来，为激活民营经济发展动能，我市创新设立民营企业之家和青企创客社，健全市、县、乡三级领导包联企业，企业诉求快速响应工作机制，实现企业反映问题动态办结率保持在98%以上；构建企业主导的产学研一体化创新体系，建立“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，设立“三大改造”专项基金，助力新强联轴承、普莱柯生物等一大批民营企业在全省乃至全国同类企业中脱颖而出。值得一提的是，我市以改革为牵引，推动89个“一件事一次办”事项上线运行，25项惠企政策“免申即享”，营商环境领先全省。

　　民营经济好则洛阳经济好，民营经济强则洛阳经济强。从“坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍”，到“着力解决拖欠民营企业账款问题”，再到“集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封”，此次民营企业座谈会上的一项项具体部署，充分彰显了对“自己人”的重视与厚爱。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，呼唤广大民营企业家把握大势、坚定信心，敢想敢闯敢投、勇于创新创造，心无旁骛做实业、聚精会神强主业，为洛阳发展作出新的更大贡献。我们则要始终坚持“两个毫不动摇”，持续完善支持政策，强化各类要素保障，诚心诚意为民营企业提供最好服务，与民营企业共同拥抱民营经济发展的春天。（洛 平）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全面复...
  • 生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡...
  • 王城公园、隋唐城遗址植物园恢复...
  • 洛阳首个林业碳汇开发项目启动
  • 累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温13℃
  • 洛阳雷斯达传动有限公司：深耕传...
  • 灵活就业人员医保欠费影响住院报...
  • 奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepS...
  • 财政补贴 企业让利 惠民安家节助...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    观灯展

    翱翔和水面的惬意

    三道鹛草鹀

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605