拥抱民营经济发展的春天

“如沐春风，如润雨露！”“注入了信心、激发了斗志！”时隔6年多，最高规格民营企业座谈会再次召开，习近平总书记在会上发表的重要讲话持续引发热议、尤为鼓舞人心。在网上网下，在河洛大地，广大民营企业家话感受、谈信心，言语间尽显撸起袖子加油干、乘着春风再出发的决心与干劲。

“如沐春风，如润雨露！”“注入了信心、激发了斗志！”时隔6年多，最高规格民营企业座谈会再次召开，习近平总书记在会上发表的重要讲话持续引发热议、尤为鼓舞人心。在网上网下，在河洛大地，广大民营企业家话感受、谈信心，言语间尽显撸起袖子加油干、乘着春风再出发的决心与干劲。

回望改革开放40多年来，我国经济发展能够创造中国奇迹，民营经济功不可没。从小到大、由弱到强，“56789”的鲜明特征，时刻昭示着民营经济已然“形成相当的规模、占有很重的分量”。审视今日洛阳，民营经济同样已成为全市经济的重要支柱。截至去年年底，洛阳民营经济贡献了全市62.3%的生产总值、 74.3%的技术合同成交额、83.2%的新增城镇劳动就业、91.6%的企业数量。同时，民营企业在规上工业企业中占比达92%，在高新技术企业、专精特新企业中占比超过90%。因此，市委反复强调“洛阳发展要有活力，必须激活民营经济”，不遗余力在全市营造全力支持企业发展、大力安商助商、更加尊重企业家的浓厚氛围。

“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长。”近年来，为激活民营经济发展动能，我市创新设立民营企业之家和青企创客社，健全市、县、乡三级领导包联企业，企业诉求快速响应工作机制，实现企业反映问题动态办结率保持在98%以上；构建企业主导的产学研一体化创新体系，建立“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，设立“三大改造”专项基金，助力新强联轴承、普莱柯生物等一大批民营企业在全省乃至全国同类企业中脱颖而出。值得一提的是，我市以改革为牵引，推动89个“一件事一次办”事项上线运行，25项惠企政策“免申即享”，营商环境领先全省。

民营经济好则洛阳经济好，民营经济强则洛阳经济强。从“坚决破除依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争的各种障碍”，到“着力解决拖欠民营企业账款问题”，再到“集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封”，此次民营企业座谈会上的一项项具体部署，充分彰显了对“自己人”的重视与厚爱。新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，呼唤广大民营企业家把握大势、坚定信心，敢想敢闯敢投、勇于创新创造，心无旁骛做实业、聚精会神强主业，为洛阳发展作出新的更大贡献。我们则要始终坚持“两个毫不动摇”，持续完善支持政策，强化各类要素保障，诚心诚意为民营企业提供最好服务，与民营企业共同拥抱民营经济发展的春天。（洛 平）