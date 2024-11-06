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优孟哭马（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.02.20 08:01
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　　在电视剧《国色芳华》中，蒋长扬设宴做局，有观众评“好一个优孟衣冠”。这么一说，蒋长扬还挺像优孟的，比如他假哭徐祭酒，就跟优孟哭马似的，不知情的还以为他真伤心呢。优孟哭马的故事，出自《史记·滑稽列传》。

　　楚庄王在位时，对一匹马极为宠爱：给马穿刺绣华美的丝织品，住华丽的屋子，睡没有帷帐的床，吃枣子制成的果干。生活水平过于优越，马却无福消受，肥病而死。

　　庄王命群臣为死马治丧，准备用棺椁装殓，按大夫的葬礼规格将其安葬。大臣纷纷劝谏，说不能这么做。庄王气得撂下狠话：“因葬马之事劝谏者，处死！”

　　戏精优孟听说后，走入宫殿，仰天大哭！庄王很吃惊，问他为啥哭得这么伤心。优孟抹抹眼泪：“这匹宝马是大王心爱之物！楚国乃堂堂大国，什么事情办不到？只用大夫的规格安葬，太薄待它了！应该按照君王的礼仪厚葬！”

　　庄王让优孟说说具体怎么操作。优孟回答：“臣请求用雕有花纹的美玉做棺材，用纹理清晰的梓木做外椁，用黄楩(pián)木、枫香木、樟木等护棺；派士兵挖坑，让老人、孩子背土筑坟，然后让齐国和赵国的使节在前面陪祭，韩国和魏国的使节在后面护卫。待安葬完毕，要为它立祠庙，用最高规格的太牢礼祭祀，并安排一个一万户的城邑供奉。各诸侯国听说大王这样厚待马匹，就都知道大王将人看得卑贱，将马看得尊贵了。”听到这里，庄王醍醐灌顶：“我的过错竟已到了这种程度！现在该怎么办？”

　　优孟接着说：“请为大王六畜葬之。以垅灶为椁，铜历为棺，赍以姜枣，荐以木兰，祭以粮稻，衣以火光，葬之于人腹肠。”说白了，就是吃了它！具体做法是：用对待六畜的方式埋葬它。以土灶为外椁，以铜锅为棺材，用姜、枣调味，将木兰树皮铺在下面，以稻草为祭品，以火光为衣裳，将它葬入人们的胃肠。 如此富有艺术性的劝谏，成功说服了庄王。庄王派人把马交给主管膳食的太官，并告诫大臣，先前的计划就别往外传了。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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