当漏壶遇上百刻香（细品《国色芳华》）

古装剧《国色芳华》细节颇为讲究，剧中有上百件以文物为原型的道具，有的一闪而过，比如漏壶；有的成为推进剧情发展的线索，比如百刻香。

古装剧《国色芳华》细节颇为讲究，剧中有上百件以文物为原型的道具，有的一闪而过，比如漏壶；有的成为推进剧情发展的线索，比如百刻香。二者皆为古代计时器。今人用手机看时间，可防迟到；古人靠它们知道时间，可防犯夜。

何人犯夜

古人“日出而作，日入而息”，为顺应这一习惯，并便于管理，早在先秦时期，官府就设立了“宵禁”制度，禁止民众夜间出行。都城宵禁尤为严格，犯夜要受罚。

汉代著名的飞将军李广，夜饮而归被霸陵亭尉呵止。听说“这是前任李将军”，亭尉丝毫不给面子：“现任将军尚且不能夜行，何况前任！”就这样，李广被扣留在亭下过了一夜。这算轻的。

曹操年轻时任洛阳北部尉，命人造五色棒，在衙门左右各放十多根，宣布：“有犯禁者，不避豪强，皆棒杀之。”几个月后，汉灵帝所宠宦官蹇硕的叔父夜行，竟死于这五色棒下，吓得京师洛阳无人敢再犯夜。

在《国色芳华》第32集中，蒋长扬背着醉酒的何惟芳走在街上，忽有人呵道：“何人犯夜？”发现犯夜者是“花鸟使”，巡夜的赶紧说：“这宵禁时分，街巷昏暗，下官为您掌灯，送您回府吧！”蒋长扬拒绝：“夫妇亲昵夜行，怎能带个外人？去去去……”

《唐律疏议》规定：“诸犯夜者，笞二十。”笞是古代五刑之一，即用荆条或竹板击打臀、腿或背。《新唐书·刑法志》曰：“笞之为言耻也；凡过之小者，捶挞以耻之。”相比曹操那会儿，这惩罚可轻太多了。而且，“公事急速及吉、凶、疾病之类”都可免罚，比如为买药而犯夜，就不用挨打丢人。像蒋长扬这样背着媳妇儿随便走夜路的，只能说是剧情需要。他将巡夜小队打发走之后不久，远处传来更夫的喊声：“人定——”

悬壶滴漏

人定即亥时，大约对应现在的晚上9点到11点。古人如何得知具体时间？在《国色芳华》第12集中，蒋长扬与众臣于朝堂上议事，开场镜头对准一个造型精致的设备，正在一滴滴往下滴水，这就是古人的计时器：漏壶。

北宋王安石在内廷值宿，作诗曰“金炉香烬漏声残”，“漏声残”指漏壶中的水即将滴完，也就是天快亮了，可见他一夜未眠。漏壶又称漏刻、刻漏、壶漏，是古代利用滴水多寡来计量时间的仪器。

漏壶中插入一根标竿，称为箭。箭下用一只箭舟托着，浮在水面上。水流出或流入壶中时，箭下沉或上升，借以指示时刻。前者叫沉箭漏，后者叫浮箭漏，统称箭漏。中国历史上用得最多、流传最广的是浮箭漏。为防止冬季寒冷流水结冰，还有一种以沙代水的沙漏。

早在周朝就已经有了漏壶，《周礼》中记载有“挈壶氏”这一官职，掌管“悬壶滴漏以记时刻等事”。早期的漏壶只有一个储水壶，滴水速度受壶中水位影响，水位高，滴水速度较快，水位低，滴水速度较慢，由此导致计时精度低。为了解决这一问题，古人逐渐在漏水壶上另加一只或几只漏水壶，形成多级漏壶，滴水速度随之均匀，计时精度就提高了。

燃香计时

漏壶属于高级仪器，可不是谁家都能摆一个的。唐代宵禁制度严格，百姓怎么知道何时该回家？何时能出门？据《大唐新语·厘革》记载：“旧制，京城内金吾晓暝传呼，以戒行者。”原来是有专人负责吆喝，沿着街道巡查，大声呼喊警示众人，可想而知，这项工作很费人力。

《新唐书》中说，有个叫马周的官员给朝廷出了个主意：在街道设置警夜鼓，宵禁开始和终止时击鼓通报，俗称“冬冬鼓”。冬冬鼓一敲就是几百声，确保街上的人都能听到，并有时间往回赶，这下公私都觉得很方便。

民间还有一种计时工具，又称“无声漏”，无声而有香。在《国色芳华》第11集中，何惟芳与秦胜意夜话，秦胜意专注练字，何惟芳则静心制作百刻香。

古人用刻漏计时，将一昼夜分为百刻。在香文化盛行的唐宋时期，人们还会以香计时。宋代洪刍在《香谱》中介绍：“香篆，镂木以为之，以范香尘为篆文，燃于饮席或佛像前，往往有至二三尺径者。”可见宋人在宴饮及礼佛时好燃香篆，即用木头雕成模子，将香末压印成“篆文”后点燃。

《香谱》又曰：“百刻香，近世尚奇者作香篆，其文准十二辰，分一百刻，凡燃一昼夜已。”百刻香的模子很特别，要将香篆图案线条的总长，分出一百个刻度，对应十二个时辰，校准香粉燃烧的进度，使其刚好可以连绵不断地燃烧一昼夜。 何惟芳当时手头拮据，做的百刻香很简单，她对胜意说：“此香既可以计时辰，在制作时亦可以静心养性。咱们虽然用不起名贵的香粉，但是也不妨碍咱们追求一些小雅趣，将这日子过得精致一些。”如此好心态，值得学起来！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）