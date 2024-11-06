江凌调研城市工作和基层治理工作

19日，市委书记江凌在中心城区调研城市工作和基层治理工作。他强调，要做大做强城市经济，加快提升城市能级，积极推行“党建+网格+大数据”模式，全面提升党建引领基层治理效能，让城市更好地聚合资源、服务发展、造福群众。

江凌在调研城市工作和基层治理工作时强调

做强城市经济 提升城市能级

全面提升党建引领基层治理效能

19日，市委书记江凌在中心城区调研城市工作和基层治理工作。他强调，要做大做强城市经济，加快提升城市能级，积极推行“党建+网格+大数据”模式，全面提升党建引领基层治理效能，让城市更好地聚合资源、服务发展、造福群众。

今年春节档国产动画影片《哪吒2》火爆出圈，洛阳一诺文化发展有限公司参与了影片部分特效制作。江凌来到企业，与创作团队负责人深入交流，详细询问动漫创意制作、青年人才招引、行业发展趋势等情况，鼓励团队把握数字经济发展新机遇，加强与头部企业深度合作，推出更多有影响力的动漫创意作品。洛龙区和有关部门要完善产业政策，优化产业生态，充分发挥洛阳文化资源和文旅IP优势，着力推动数字文创产业集群发展。

涧西区中成九都城金融中心汇聚了一批金融、商贸及信息服务类企业。江凌认真听取楼宇运营服务、企业入驻等情况介绍，并走进视通无限科技、优尚商贸、工银安盛、瑞众人寿、美团等企业，了解企业经营发展情况。他指出，楼宇经济是城市经济发展的新型形态，对于优化产业结构、促进就业创业、吸引年轻人口集聚、提升城市功能品质具有重要作用。要加快推动中心城区楼宇经济提质发展，优化商务楼宇布局，积极盘活存量资源，强化市场化专业化运营，大力发展平台经济、直播电商、文化创意、科技服务等新业态，更好吸引集聚年轻人口，着力推动城市经济高质量发展。

“智慧西工”平台是西工区打造的集智慧党建、基层社会治理、公共服务等功能模块于一体的大数据平台。江凌来到平台调度指挥中心，了解平台功能和运行情况，指出要积极推行“党建+网格+大数据”模式，处理好线上与线下、政府与社会的关系，完善问题收集办理协调机制，广泛动员社会公众参与，持续推进政府职能转变，真正以数字技术赋能基层社会治理。

西工区六和家园社区原本由6个分散的老旧院落组成，在老旧小区改造中，通过拆墙并院、整合资源、拓展服务，实现了“小院子”变身“大社区”，环境面貌和便民服务焕然升级。江凌对西工区创新老旧小区改造模式的经验做法给予肯定。在社区邻里中心，江凌详细察看便民服务功能布局，与社区居民亲切交流，指出要以邻里中心为平台，把群众实际需求与市场服务供给充分对接起来，积极探索市场化运营模式，丰富拓展服务功能，不断提升群众获得感幸福感。

老城区西关街道搭建“微法庭”、警调对接、“和事老城”、人民调解等平台，多元化解基层矛盾纠纷，有效维护了社会和谐稳定。江凌来到西关街道办事处，详细了解基层矛盾纠纷排查化解工作。他指出，要坚持党建引领基层高效能治理，认真践行新时代党的群众路线，积极探索务实管用的治理模式，用心用情做好群众工作，依法及时就地化解矛盾纠纷，着力提升基层治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，更加有效地促进发展、保障民生、化解风险、维护稳定。

调研中，江凌察看了洛龙区花园龙门寺沟安置房项目建设进展，指出要强化资金保障，加快工程建设，统筹布局社区服务功能，在保障建设质量的前提下加快施工进度，让群众早日入住新居。

王军、王森、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)