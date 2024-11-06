2月19日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究河洛文化生态保护实验区建设、基础教育高质量发展等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究河洛文化生态保护实验区建设、基础教育高质量发展等工作

瞄准国家级定位高标准建设文化生态保护区

聚焦内涵式发展高质量办好人民满意的教育

2月19日，市长徐衣显主持召开专题会议，研究河洛文化生态保护实验区建设、基础教育高质量发展等工作。

会议听取了河洛文化生态保护实验区建设工作汇报。徐衣显指出，建设国家级河洛文化生态保护实验区，是落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的重要举措，也是展示文化自信、挖掘文化资源、发展文化产业、推动文化惠民的重要载体。各级各部门要坚定文化自信，扛牢政治责任。深入贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护的重要指示批示精神，始终牢记黄河流域生态保护和高质量发展“国之大者”，坚持保护优先、守正创新，坚决扛牢文化遗产保护传承的政治责任和文化使命。要锚定建设目标，打造洛阳样板。瞄准“国家级”定位，突出“河洛味”特色，将文化生态保护与自然生态保护统筹起来，把实体修复、非遗挖掘、展馆建设、产业发展结合起来，加快申报国家级非遗展馆，持续提升群众性非遗体验，打造文化生态保护区建设“洛阳样板”。要强化改革创新，推进深度融合。顺应时代发展新趋势、文化消费新需求，全面深化管理模式、体制机制改革，创新文艺展演、文博展览、非遗展示、休闲体验等形式载体，推动非遗与文物保护、旅游发展、城市提质、生态保护深度融合，让非遗更好融入现代生活。要深化交流互鉴，擦亮河洛品牌。坚持线上线下联动、内宣外宣并重，精心筹备“春和景明”2025国家级文化生态保护(实验)区交流展示活动，打造“河洛飞花”“河洛非遗新青年”等本土品牌，提升河洛文化影响力、辐射力、带动力，助力经济社会高质量发展。

会议听取了开展校园安全能力提升工程情况汇报，研究了基础教育高质量发展等工作。徐衣显指出，教育是党之大计、国之大计，关乎民生福祉，事关发展全局。各级各部门要坚持教育优先，落实立德树人根本任务，以服务现代化洛阳建设为目标，持续加大教育投入、优化资源布局、提升办学质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要聚焦办好人民满意的教育，顺应教育发展规律，回应群众关切期盼，深化校长职级制、教师“县管校聘”等改革，健全完善职责考评、绩效考核、监督评议等机制，强化政策、人才、资金等保障，推动教育内涵式、高质量发展，着力打造全省基础教育高地。要坚决树牢底线思维、极限思维，按照省重点民生实事部署安排，聚焦消防、安防等重点任务，全覆盖排查整治校园各类风险隐患，全面筑牢校园安全防线，护航学生健康成长。

会议还研究了体育教育资源整合、校地共建等工作。

任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)