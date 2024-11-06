明日上午10点！第二轮“洛YOUNG小店”消费券开放领取

洛报融媒记者19日获悉，“洛YOUNG小店”第二期消费券将于2月20日上午10点开始发放。

洛报融媒记者19日获悉，“洛YOUNG小店”第二期消费券将于2月20日上午10点开始发放。

据悉，为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。本次消费券于2025年2月13日至2025年3月12日期间(每周四上午10点)发放，分四期共发100万元消费券。

●消费券领用(本期活动时间)

领取时间：2025年2月20日上午10点

使用时间：2025年2月20日至2025年2月26日24:00

●消费券面值

共3种面值，分别为30元、15元、5元。30元券在消费满100元时可使用，15元券在消费满50元时可使用，5元券在消费满20元时可使用。

●发放平台

消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”“一码游洛阳向导”微信公众号发放。微信关注“一码游洛阳”，进入菜单“消费券”—“小店消费券”领取。

●领取方式

以“一码游洛阳”公众号为例，微信搜索“一码游洛阳”即可找到发放平台；

在该公众号菜单栏点击“消费券-小店消费券”查看领取详情。

●使用规则

领取规则：所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取，每人在发券期间每面值消费券限领一张。

使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。消费券可与工商银行等金融机构提供的打折、减免券叠加使用。工商银行领取页面如下，长按识别进入领取：

使用期限：本轮消费券须在2月26日24:00前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。

每轮发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。