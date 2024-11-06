洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

明日上午10点！第二轮“洛YOUNG小店”消费券开放领取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.19 20:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛报融媒记者19日获悉，“洛YOUNG小店”第二期消费券将于2月20日上午10点开始发放。

　　据悉，为鼓励支持小店经济、主理人经济快速发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”消费券发放活动。本次消费券于2025年2月13日至2025年3月12日期间(每周四上午10点)发放，分四期共发100万元消费券。

　　●消费券领用(本期活动时间)

　　领取时间：2025年2月20日上午10点

　　使用时间：2025年2月20日至2025年2月26日24:00

　　●消费券面值

　　共3种面值，分别为30元、15元、5元。30元券在消费满100元时可使用，15元券在消费满50元时可使用，5元券在消费满20元时可使用。

　　●发放平台

　　消费券以电子券的形式通过“一码游洛阳”“一码游洛阳向导”微信公众号发放。微信关注“一码游洛阳”，进入菜单“消费券”—“小店消费券”领取。

　　●领取方式

　　以“一码游洛阳”公众号为例，微信搜索“一码游洛阳”即可找到发放平台；

　　在该公众号菜单栏点击“消费券-小店消费券”查看领取详情。

　　●使用规则

　　领取规则：所有在洛人员(包括外地来洛人员)均可领取，每人在发券期间每面值消费券限领一张。

　　使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。消费券可与工商银行等金融机构提供的打折、减免券叠加使用。工商银行领取页面如下，长按识别进入领取：

　　使用期限：本轮消费券须在2月26日24:00前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。

　　每轮发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全面复...
  • 生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡...
  • 王城公园、隋唐城遗址植物园恢复...
  • 洛阳首个林业碳汇开发项目启动
  • 累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温13℃
  • 洛阳雷斯达传动有限公司：深耕传...
  • 灵活就业人员医保欠费影响住院报...
  • 奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepS...
  • 财政补贴 企业让利 惠民安家节助...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    观灯展

    翱翔和水面的惬意

    三道鹛草鹀

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605