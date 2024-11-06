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入选中国全球重要农业文化遗产预备名单！新安樱桃戴上“世界级”桂冠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.19 20:32
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　　日前，农业农村部公布第三批中国全球重要农业文化遗产预备名单，洛阳市新安樱桃传统种植系统成功入选，系河南省此次唯一入选该名单的农产品品种。

　　全球重要农业文化遗产保护计划由联合国粮农组织发起，旨在建立全球重要农业文化遗产，使之成为传统农业系统可持续管理的基础。“新安樱桃传统种植系统的入选让豫西山区的春天提前到来。”洛阳市新安县农业农村局局长杨玉雁言语间难掩激动。

　　新安樱桃是国家农产品地理标志登记保护产品。以新安县五头镇为核心区的新安樱桃沟区域内，现存樱桃古树1万多棵，是全国最大的古樱桃基地。

　　“新安樱桃系统完整保留了古代黄河流域农耕文明与自然共生的智慧，其‘沟谷成林、台地种田’的立体布局，是山区生态农业的典范。”杨玉雁坦言。

　　如今，这些镌刻在黄土地上的农耕密码，正通过数字技术焕发新生——五头镇建立的农业遗产数据库已收录2000多条传统农事记录，千年智慧与数字技术完成了一场跨越时空的对话，赋能当地做大做强樱桃特色产业。

　　孟春时节，田间管理忙。在新安县五头镇神堂村永佳家庭农场，“新农人”郭智锋正指导村民在樱桃田铺设滴管管道：“管道间隔要留足，再过个把月果树一开花，施肥浇灌才能供得及时、给的够。”

　　改良土壤、引育新品种、应用智能化设施、建成保鲜冷库、发力直播电商、带动300多户群众发展樱桃种植……返乡创业9年多来，郭智锋把百余亩撂荒地、低产田改造成了特色高效樱桃种植基地。“今年我们基地的大樱桃将进入丰果期，接下来有的忙了。”他言语中充满期待。

　　“眼下正值盆栽樱桃成熟季，得密切关注智慧大棚的动态数据。”在新安县天兴农业生态园，负责人刘现宽专注盯着手机屏幕，土壤墒情、光照强度、温度湿度等数据，通过物联网智慧监测系统实时显示。

　　樱桃树装上防护罩，摆脱“靠天吃饭”困局。刘现宽坦言，有了智能化“武器”的加持，不仅提高产量、品质，最重要的是能够早上市，抢占商机。

　　乡村振兴，产业先行。在新安县乡村振兴指挥中心的大屏上，“两红三优”(红樱桃、红辣椒；优质林果业、优质中药材、优质食用菌)产业带分布图格外醒目。

　　作为国家级乡村振兴示范县，新安县把“两红三优”作为重点培育发展的特色产业。杨玉雁介绍，如今，当地樱桃种植面积达10万余亩，形成了集农业观光、采摘体验等于一体的农旅融合示范区，带动形成了年产值超50亿元的产业集群，培育出7家省级农业产业化龙头企业，带动全县1.2万农户增收致富。

　　不止于此。一颗红樱桃正催生出一个又一个新业态。新安樱桃核心种植区五头镇，农耕文化研学学院每年吸引3000余名学生参与古法樱桃种植体验；樱桃主题摄影大赛、樱桃诗词大会等活动，让农事节气成为文化符号。

　　“我们不仅要守护千年古樱的基因密码，更要让它成为现代乡村的价值符号。”杨玉雁说。眼下，集樱桃种植、种质资源保护、智慧农业示范、农文旅融合等新业态于一体的千年樱桃沟农文旅融合示范区正加速建设，助力千年樱桃沟焕发新活力，让千年古樱的甜蜜果实成为助农增收的幸福果。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 高月 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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