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洛阳市今年重点民生实事项目发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.19 18:46
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　　19日，《2025年洛阳市重点民生实事工作方案》正式印发。

　　今年，洛阳市重点民生实事涉及推动充分和高质量就业、提高医疗保障和服务水平、优化公共服务供给、优化教育资源布局、保障和改善居民住房、提升安全保障水平、加大社会救助保障、提升农村生产生活水平、加大文商旅体惠民力度、补齐基础设施短板等10个领域30项实事。

　　与往年不同的是，今年的民生实事项目首次实行人大代表票决制，经广泛征求人民群众意见建议提出候选项目，在洛阳市两会期间由人大代表充分审议讨论并投票决定。

　　推动充分和高质量就业

　　1.高质量开展职业技能培训和评价取证，全市完成各类职业技能培训14.7万人次，新增高技能人才4.55万人。

　　2.开展各类就业服务活动100场次以上，提供就业岗位25万个以上。

　　3.强化就业困难群体精准帮扶，确保“零就业家庭”动态清零，新增城镇就业9万人以上、农村劳动力转移就业2万人以上。

　　提高医疗保障和服务水平

　　1.强化妇女儿童健康筛查保障，对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查，全年宫颈癌、乳腺癌各完成筛查44915人；免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇免费进行产前诊断，2025年全市孕早中期产前筛查覆盖率达到65%，新生儿“两病”筛查率达到95%、新生儿听力筛查率达到95%。

　　2.实施脑卒中早筛、早治，高危筛查及综合干预2800人。

　　3.增加婴幼儿托位数，通过社区嵌入式托育服务等多种形式，新增婴幼儿托位2600个。

　　优化公共服务供给

　　1.紧盯城市社区嵌入式服务设施建设工程，加快推动公共服务进社区，提质升级邻里中心50个。

　　2.深度聚焦农村群众基本需求，提质升级乡里中心150个。

　　3.加快推行“高效办成一件事”，上线运行21项。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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