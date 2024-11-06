洛阳将开启雨雪模式 注意出行安全

刚刚，“洛阳气象”发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，预计未来一周周前期受高空短波槽活动和地面冷空气扩散影响，我市有弱雨雪天气过程，气温较前期下降7到8度；周后期受西风环流影响，云系较多。
刚刚，“洛阳气象”发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，预计未来一周周前期受高空短波槽活动和地面冷空气扩散影响，我市有弱雨雪天气过程，气温较前期下降7到8度；周后期受西风环流影响，云系较多。
刚刚，“洛阳气象”发布最新天气预报称，根据最新气象资料分析，预计未来一周周前期受高空短波槽活动和地面冷空气扩散影响，我市有弱雨雪天气过程，气温较前期下降7到8度；周后期受西风环流影响，云系较多。
具体天气预报：
今天夜里：阴天。
20日(周四)：阴天转零星小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温3℃～6℃。
21日(周五)：阴天，大部分地区有雨夹雪或小雪，高海拔山区有小雪，气温2℃～5℃。
22日(周六)：阴天，南部部分地区有雨夹雪或小雪，偏北风3级左右，气温1℃～5℃。
23日(周日)：多云到晴天，气温-1℃～10℃。
24日(周一)：多云，气温-1℃～13℃。
25日(周二)：多云到晴天，气温1℃～16℃。
26日(周三)：多云，气温1℃～17℃。⑥
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