禁止通行！即日起玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路围挡施工

今日，“洛阳交警”官微发布公告称，玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路将于2月19日起围挡施工。
今日，“洛阳交警”官微发布公告称，玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路将于2月19日起围挡施工。
今日，“洛阳交警”官微发布公告称，玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路将于2月19日起围挡施工。具体内容如下：
玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路围挡施工公告
根据现场施工需求，玄武门大街工程(启明西路-万寿街)地面道路将于2025年2月19日起围挡施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：
围挡时间及区间
1.围挡时间：2025年2月19日至2025年3月16日
2.围挡区间：万寿街(启明西路-万寿街)
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