2月26日起，洛阳V5路公交线路优化调整

今日，“洛阳公交集团”微博发布消息称，为解决线路车辆在华夏西路云杉路口公路调头安全隐患，洛阳公交集团将于2025年2月26日起，优化调整V5路。
今日，“洛阳公交集团”微博发布消息称，为解决线路车辆在华夏西路云杉路口公路调头安全隐患，洛阳公交集团将于2025年2月26日起，优化调整V5路。
今日，“洛阳公交集团”微博发布消息称，为解决线路车辆在华夏西路云杉路口公路调头安全隐患，洛阳公交集团将于2025年2月26日起，优化调整V5路。
V5路优化调整后，去程从雪松路公交首末站发车，走雪松路、华夏路、周山大道恢复原线，回程与去程线路一致。票价1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。线路调整后丰润东路沿线乘客可选择乘坐39路、50路、72路、88路出行。
增加站位：雪松路公交首末站。
取消站位：滨河北路丰润东路口、丰润东路河洛路口、丰润东路诚信路口、丰润东路华夏西路口。
首、末班发车时间：
雪松路公交首末站 6:00—19:00
牡丹广场东 6:35—19:35
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