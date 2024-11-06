缝纫机、老式座钟……涧西区长三社区举办老物件展览

泛黄的《新华字典》、用了五六十年的缝纫机、“服役”超50年的老式座钟……19日，在由洛阳市涧西区长三社区举办的老物件展上，辖区居民纷纷拿出自家压箱底的“老伙计”，与大伙儿一起追忆旧时光。

泛黄的《新华字典》、用了五六十年的缝纫机、“服役”超50年的老式座钟……19日，在由洛阳市涧西区长三社区举办的老物件展上，辖区居民纷纷拿出自家压箱底的“老伙计”，与大伙儿一起追忆旧时光。

展览现场，老人们围聚在一起，分享老物件背后的故事，年轻人则在一旁听得津津有味。许多居民表示，这些老物件虽然看上去陈旧，但却承载着家庭的回忆、时代的变迁，看到它们，就想起了过去那些简单而美好的日子。