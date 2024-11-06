两次患癌、数张病危通知书！ 71岁洛阳奶奶依旧笑对生活

真正的爱自己是什么？当把这个问题抛给两次患癌、数次收到病危通知书的独居老人吴双时，她几乎毫不犹豫：“真正的爱自己，就是要一直站在阳光里。”

真正的爱自己是什么？当把这个问题抛给两次患癌、数次收到病危通知书的独居老人吴双时，她几乎毫不犹豫：“真正的爱自己，就是要一直站在阳光里。”

这些年来，吴双是这么想的，也一直是这么做的。她的乐观精神也渐渐成为一缕阳光，照耀在了别人的身上，她管这叫做——“荣幸”。

“文武双全”，她的好心态由来已久

家住洛阳市涧西区长一社区的吴双，今年71岁，出生于北京的她，五六十年前随家人来洛。早年在北京时，吴双热衷多种体育运动及吹拉弹唱，后进入我市一大厂工作，作为单位的“文体标兵”亮相过不少重要舞台。

“体育锻炼给我的身体打下了好基础，文艺熏陶给了我疏解情绪的好方式。”吴双说，对于像她一样的老年人来说，拥有好的身体和好的心态，是幸福晚年的关键。

吴双的好心态由来已久。年少时有一次她误陷深坑，挣扎一夜爬不出，第二天一早被过路人救出，“挺好，我不掉还得有别人掉”；生孩子剖宫产，本就心脏不好的她心脏骤停昏迷，经过紧急抢救才终于被从死亡线上拽回，“挺好，这不没死吗，大难不死必有后福”；中年时遭遇意外，被车撞倒在地，“挺好，多亏了我有点儿功底在身，这要搁别人还不一定睁得开眼”……