怎样提振消费？洛阳各县区政府工作报告透露这些消息

逛小店，用消费券。今年，洛阳启动“洛YOUNG小店”第一期消费券发放活动，更好满足市民品质化、时尚化、个性化需求，进一步提振消费。

逛小店，用消费券。今年，洛阳启动“洛YOUNG小店”第一期消费券发放活动，更好满足市民品质化、时尚化、个性化需求，进一步提振消费。

消费，一头连着千家万户，一头连着宏观经济。在今年洛阳各县区政府工作报告中，各地围绕提振消费这一内容，立足区域资源禀赋，以创新驱动、业态融合、政策赋能为主线，围绕汽车消费、文旅升级、数字赋能、银发经济等领域精准施策，全面激发消费潜能，为全市经济高质量发展注入强劲动能。

特色产业是拉动消费的重要手段。瀍河区以汽车产业为突破口，加速构建“产供销服”全链条生态，持续放大“买汽车，到瀍河”品牌效应。同时，该区以洛城中街、塔西烧烤城等特色街区为载体，全年筹办百场促消费活动，预计带动城市消费超10亿元。栾川县依托老君山文旅IP，实施“流量经济”转化工程，以“线上引流+线下留量”推动文旅消费破圈，全年预计拉动消费超5亿元。伊滨区聚焦会展经济与平台经济双向发力，年内计划举办大型展会、演唱会10场以上，并依托钢制家具外贸基地、万茗堂等平台服务商，推动网络零售额增长10%，打造“以会兴城、以展促产”的消费新范式。

推动业态融合创新才能打造消费新场景、激活消费新潜力。涧西区以“工业遗产+潮流文化”重塑消费空间，推动元宇宙产业园、栋能魔王健身公园等载体与南昌路—西苑路特色经济带联动，打造二次元潮玩聚集地、超级IP首发地。老城区将丰富洛邑古城一期续建、历史文化街区、北大街等商业街区业态，培育“小而美”“专而精”特色消费品牌15个，并谋划火车站北广场数字经济产业园，以“Z世代”青睐的智能消费、情绪消费为抓手，构建“古今辉映”的文旅消费矩阵。西工区实施“线上+线下”双轮驱动战略，依托申泰·中创电商基地、跨境电商产业园孵化30家以上本土电商企业，同时引导传统商场向策展型、主题型商业转型，擦亮“西工转转”消费品牌，全年计划开展文商旅促消费活动30场，以“情绪价值”撬动消费增量。