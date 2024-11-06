洛阳市职工夜校2025首期课程20日开始报名

洛阳职工再迎好消息，继“洛工学堂”报名信息发布以来，近期不少职工群众咨询上课信息，洛阳市总工会职工活动中心决定“职工夜校”2025首期课程也将于20日开始报名。

洛阳职工再迎好消息，继“洛工学堂”报名信息发布以来，近期不少职工群众咨询上课信息，洛阳市总工会职工活动中心决定“职工夜校”2025首期课程也将于20日开始报名。 洛阳职工再迎好消息，继“洛工学堂”报名信息发布以来，近期不少职工群众咨询上课信息，洛阳市总工会职工活动中心决定“职工夜校”2025首期课程也将于20日开始报名。 2025首期“职工夜校”征求往期职工学员意见，将课程进行内容、种类、规模等多方面的升级。本期课程包含7大类、14门课程，设置19个班级，涵盖生活技能、健身、语言、舞蹈、书画、新媒体、球类等多个领域，满足更多职工多元化学习需求。 和往期相比，本期课程招生人数增多，共计划招生400人。同时，新增了乒乓球培训、古典舞、八段锦进阶班，帮助有一定基础学员解锁新技能、提升运动水平。针对年轻职工喜欢的搏击操、燃脂操、美妆、办公软件应用、手机摄影等课程，也在课时安排和培训人数上进行了加强。 报名条件：洛阳市在职工会会员 报名时间：2月20日上午08:30至26日晚上23:59，只接受线上报名。 报名方式：在洛工惠App首页轮播图“职工夜校”线上报名。 开课时间：报名成功后由工作人员联系。 上课地址： 洛阳市总工会办公大楼(洛龙区展览路20号) 咨询电话：梁老师 13721619975 洛阳市市工人俱乐部(西工区王城大道14号市职工活动中心院内) 咨询电话：朱老师 13623880450、李老师 15537997800 洛阳市工匠学院(西工区中州中路213号原总工会大厦、洛阳博爱眼科医院楼上) 咨询电话：赵老师 13608660067 需要提醒的是，公益培训课的培训对象为全市在职工会会员(洛工惠实名注册会员)。每人每期限报一个课程，每人年度公益培训次数限2次，公益资源有限，缺课两次以上将取消该学员本年度公益培训报名资格。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 张涛）