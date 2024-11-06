一年级组织家长购买提优教辅？洛龙区教育局：已退书退款

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区第一实验小学(展览分校)一年级刚开学两天，班级就组织家长购买《提优培训卷》，这是否为时过早？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区第一实验小学(展览分校)一年级刚开学两天，班级就组织家长购买《提优培训卷》，这是否为时过早？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛龙区第一实验小学(展览分校)一年级刚开学两天，班级就组织家长购买《提优培训卷》，这是否为时过早？
洛龙区教育局回复：针对您反馈的情况，我们高度重视，第一时间展开调查，现就相关事宜说明如下：
1.经核查，该校个别班级确实存在家长提出建议、由家委直接实施以自愿为原则进行团购练习题的现象。
2.学校已对涉事班级老师进行了批评教育，同时以案促改，面向全体教师重申教学规范，严格贯彻落实教育部门相关规定和政策。学校已通知退书退款。
3.学校开通“教辅材料监督邮箱”和电话(ysxzllfx@163.com，0379-65595006)，常态化接受家长问询。
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