洛阳市人社局：个人企业职工养老保险和机关事业养老保险可合并计算

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己2023年考上事业编教师后，之前以灵活就业身份缴纳的养老保险是否计入工龄？还是工龄只能从2023年进入事业编开始计算？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己2023年考上事业编教师后，之前以灵活就业身份缴纳的养老保险是否计入工龄？还是工龄只能从2023年进入事业编开始计算？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己2023年考上事业编教师后，之前以灵活就业身份缴纳的养老保险是否计入工龄？还是工龄只能从2023年进入事业编开始计算？
市人力资源和社会保障局回复：2023年入编之后参保的是机关事业养老保险，入编之前灵活就业可以参加企业职工养老保险。如企业职工养老保险有实际缴费月数，在办理退休手续时可以将企业职工养老保险和机关事业养老保险合并计算为累计缴费月数，再核实退休待遇。
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