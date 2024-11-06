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“首”字经济引燃消费活力！今年洛阳计划落地首店超20个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.19 11:38
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　　“前方还有30杯”“饭前点上，饭后喝到”……18日，在洛阳市广州市场特色商业街区，作为春节期间引入的首店品牌，“斑马还没睡”刮起了一股新的“咖啡风”。

　　“有点难买，他家的香水咖啡收获了一众咖啡脑袋。”春节假期期间，市民李乐乐与朋友在此与“斑马还没睡”咖啡“邂逅”，便喜欢上了这口儿。最近，为了喝上一杯“斑马还没睡”，她在午休时间要走上半站路来打卡。每当取到“战利品”，她会仔细摆拍，心满意足地发条朋友圈。

　　在采访过程中，与李乐乐一样喜欢尝试新事物的顾客不在少数。“早听说”“凑热闹”“想试试”等高频词的出现，揭示了大家的消费心理——追“新”。

　　物以稀为贵，店以新为奇。“首店往往贴着‘网红’‘唯一’‘潮流’标签，可谓自带流量，吸引大量的‘头回客’消费。”在河南科技大学教授席升阳看来，首店在话题流量上占据绝对优势，通过“打个卡，秀一秀，聊一聊”的方式来表达自身个性和建立社交联系，俘获消费者芳心，耳目一新的商品和服务才能创造需求，也刺激消费。

　　在洛阳市西工区中州万达，今年春节前开门营业的首店“美丽衣橱”也迎来了不俗的业绩。“以春节假期为例，单天销售额超1万元。这个成绩，超出了我们的预期。”谈及销售业绩，美丽衣橱的老板袁女士兴奋地说，她经营服装生意20余年，此次引入的首店品牌主营潮牌服饰，主要受众就是年轻消费者。为了吸引年轻人眼球，店内完成对潮牌服饰的二次装饰创作，与二次元融合，让消费者体验感满满。

　　在推动消费市场提质扩容下，促消费成效如何？首店、首发经济的成绩单上，洛阳给出的答案令人眼前一亮：西工区丹尼斯大卫天地开业，引入品牌405个，首店87个；上海市场步行街改造，与多家品牌达成合作协议，首店品牌占比60%。据统计，洛阳去年共引进知名品牌首店23家，通过首店带动，去年社会消费品零售总额总量位居全省第二。

　　向好的消费数据，证明首店经济正成为商圈新的“流量密码”。而首店不仅是品牌的“福利”，也是城市发展的“福音”。今年，洛阳将加快推动首店首发经济支持政策出台，新落地品牌首店超过20个，让更多消费者为了一个品牌，奔赴一座城、爱上一座城，打造更多消费新场景、新模式、新体验。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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