汉魏洛阳故城的前身，是周秦时期的洛阳城。传统说法认为，西周时期在今汉魏洛阳故城一带就建有成周城，然而，目前在此处尚未发现西周城址。所以，汉魏洛阳故城可考的历史，始于公元前519年东周成周城的建立。秦灭周后，将成周城作为三川郡治所，改称洛阳城。

汉魏洛阳故城遗址

汉魏故城遗址博物馆靓姿显现(本文配图均为资料图片)

编者按：

汉魏洛阳故城位于今洛阳市瀍河区东部，这座千年古都的历史最早可追溯至西周时期。在历史的长河中，其历经东周、秦、西汉、东汉、曹魏、西晋、北魏等朝代的营建，鼎盛时期面积达100平方公里，直至唐初方告沉寂。

两周时期，该城被称为“成周”，自秦在此设三川郡郡治始得“洛阳”之名，西汉时其为河南郡郡治，东汉、曹魏、西晋、北魏相继在此建都。千载岁月里，这片土地见证着中华民族的辉煌与沧桑、战争与和平、荣光与磨难。正如司马光观览遗迹时发出的千古喟叹：“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”

2014年6月22日，在中、哈、吉三国联合申报的“丝绸之路：起始段—天山廊道的路网”世界文化遗产项目中，汉魏洛阳故城作为丝绸之路东方起点的重要实证，被列入《世界遗产名录》。

如今，随着汉魏故城遗址博物馆陈列布展工作进入精细化提升阶段，这座沉睡千年的都城即将以崭新的姿态与世人重逢。本网推出“河洛广记故城春秋”系列文章，带您聆听这座承载着中华文明重要记忆的都城的永恒心跳。敬请关注。

汉魏洛阳故城的前身，是周秦时期的洛阳城。传统说法认为，西周时期在今汉魏洛阳故城一带就建有成周城，然而，目前在此处尚未发现西周城址。所以，汉魏洛阳故城可考的历史，始于公元前519年东周成周城的建立。秦灭周后，将成周城作为三川郡治所，改称洛阳城。

壹 东周成周城：洛邑的重要组成部分

洛邑作为东周都城，实际包含王城和成周城两座城邑，史书称之为“一都二城制”。提及东周历史，人们多熟知王城，对成周城却较为陌生。近几十年来，随着考古资料的日益丰富，东周成周城逐渐为世人所了解。该城位于今翟泉、金村附近，据《洛阳通史》考证，周敬王、元王、贞定王、哀王、思王、考王、威烈王、安王、烈王、显王、慎靓王，共十一位周王曾在此居住。成周城作为洛邑的关键部分，在洛阳悠久的建都史上占据重要位置。

《国语?周语》韦昭注：“狄(翟)泉，成周之城，周墓所在也。”1929年前后，因洛阳东郊金村一带发现东周晚期王室大墓，该城的大致方位首次确定。此后，该区域多次有重要考古发现，特别是20年前，文物考古工作者通过勘察与研究，证实东周成周城位于汉魏晋故城的中部和北部。

传统说法称，西周时期这里已建有一座颇具规模的城邑，约合当时东西六里、南北五里，大致呈方形，地处汉魏晋故城中部。东周时，公元前519年，刚即位的周敬王因惧怕王子朝党羽，从王城迁居翟泉一带，后又因躲避王子朝之乱逃往晋国。其间，晋国会盟诸侯于翟泉，着手扩建成周城，计划在城北面增建一座小城作为王室寝宫。晋国士弥牟制订施工方案，在各诸侯国援助下，不到一年便完成了成周城的扩建。

陆机《洛阳记》载：“(成周)东西十里，南北十三里，城上百步有一楼橹，外有沟渠。”皇甫谧《帝王世纪》也有类似描述。按古籍记载，东周成周城规模宏大，面积与当时王城大体相当，但考古发掘表明，东周成周城范围仅限于汉魏晋故城中部和北部，面积应小于王城。

贰 大秦帝国的咽喉：三川郡的战略地位

战国时代，周王室王畿之外，即现今洛阳周边地区属韩国领土。韩国最初定都宜阳，后迁至阳翟(今禹州)、新郑。公元前332年，韩宣惠王继位，为加强对宜阳等地区的统治，设立三川郡，以宜阳为郡治。三川郡因境内有黄河、洛水、伊水三条河流而得名，辖境涵盖今太行山以南，河南灵宝以东，中牟以西及北汝河上游地区。

公元前307年，秦军攻克宜阳，韩国将三川郡郡治迁往荥阳。公元前249年，秦灭周，大举攻韩，韩国献上成皋、荥阳，秦国东界延伸至大梁。秦国重建三川郡，将周王室的成周城改为洛阳县，并将之作为郡治。其管辖区域除原韩国的三川郡外，还包括周王畿全部。周王室的成周城，即秦国的洛阳县城，位于今汉魏洛阳故城北部。

秦封吕不韦为文信侯，食邑为河南、洛阳十万户。河南即河南县，秦河南县城就是东周王城。河南、洛阳两县有十万户，按每户六口计算，两县人口达六十万，而秦国统一六国后人口不过两千万。可见，河南、洛阳两县是当时秦国人口最多的县，三川郡堪称秦国首郡。

三川郡在荥阳设敖仓，山东诸郡粮食皆输于此。三川郡是秦国的咽喉要地，东有荥阳、成皋之险，北有滔滔黄河，南有嵩山、轘辕屏障，西有崤渑、函谷关，是扼守关中之要塞。若失去三川郡，关中必危，三川郡安危对秦国存亡意义重大。秦国将吕不韦封在三川郡，目的是构筑东方防线，建立统一六国的根据地。

公元前238年，秦王政二十二岁，开始亲政，平定嫪毐叛乱，吕不韦受牵连，被令前往封地洛阳。公元前235年，吕不韦在洛阳自杀。秦王政十分重视三川郡，剪除吕不韦集团后，任命李斯的长子李由为三川郡守。李由的妻子是秦国宗室公主，秦始皇认为，让如此亲信担任郡守，三川郡可谓“固若金汤”。秦王政在统一六国前，曾三次东巡洛阳，到前线督战。

公元前221年，秦灭六国，统一天下。秦王政称帝后，又三次东巡，一次南巡，途经洛阳，到达海外，刻石纪功，威慑天下。然而，随着秦始皇去世，一场围绕三川郡的争斗大戏拉开帷幕。

叁 李由身死族诛：秦末动荡中的三川郡

秦朝以十月为岁首。公元前210年十月，秦始皇东巡，至平原津(今山东德州南)患病，七月在沙丘(今河北平乡东北)去世。李斯与赵高合谋篡改遗诏，拥立胡亥即位，逼杀皇位合法继承人公子扶苏及大将蒙恬、蒙毅。胡亥即秦二世，他昏庸无能、刚愎自用、诿过拒谏、荒淫残暴，是名副其实的“独夫民贼”。

公元前209年春，秦二世效仿其父东巡，前往洛阳，李斯、赵高随行，李由接驾。为表忠心，李由提前整修行宫、扩修道路，致使民众怨声载道。秦二世一行离开洛阳东行，最远到达会稽，刻石纪功。四月回到咸阳后，秦二世下令继续修建阿房宫，命令各郡县转输粮草，役夫都要自备粮食，不得食用咸阳三百里内的粮谷。

同年七月，朝廷征发九百名戍卒前往渔阳。恰逢连日暴雨，道路泥泞，交通阻断，他们无法按期抵达，按照秦律，这九百人都应斩首。于是，他们在陈胜、吴广领导下，在大泽乡揭竿而起，迅速攻克楚国故都陈县，陈胜被拥立为王，国号张楚。陈胜封吴广为假王，率领大军出陈县，兵发三川。李由率兵固守荥阳，分兵拒守洛阳、函谷关。

吴广兵临荥阳，率众攻城，李由拼死抵抗。陈胜另派周章为大将，率领义军主力绕道攻秦。周章从武关(今陕西商县东)攻入关中，打到距咸阳仅百余里的戏邑。在少府章邯的请求下，秦二世赦免郦山70万名刑徒，由章邯率领反击周章。公元前208年初，周章退出函谷关，章邯追击至渑池(今新安铁门镇)，周章兵败自杀。

章邯击败周章后，秦二世派往三川郡的调查使者接连不断，并责备李斯身为三公，为何让盗贼猖獗至此。李斯十分害怕，又贪恋爵位俸禄，不知如何是好，便曲意迎合秦二世心意，以求宽容。

此时，吴广的部将田臧听闻周章兵败，假传命令杀了吴广。李由乘机率军出城，大破荥阳的义军。随后，章邯、李由率军攻打陈县，陈胜大败，被部将杀死。

李由固守三川郡、苦战荥阳时，其妻子被秦二世诛杀。原来，秦二世唯恐兄弟姐妹争权，将兄弟姐妹全部屠杀，李由的妻子作为秦公主，未能幸免。接着，赵高诬陷李由私通义军，秦二世以谋反罪收捕李斯，派人前往三川郡拘捕李由。此时，李由、章邯刚攻破陈县，项梁听闻后率领义军讨伐章邯、李由，两军在雍丘(杞县)大战，秦军大败，李由被杀。使者奏报李由已死，赵高更加肆无忌惮。公元前208年八月，李斯被腰斩于咸阳，家灭三族。（郑贞富）