县区两会新亮点：点燃科创强引擎 培育发展新动能

科技创新是推动经济高质量发展的核心动力。在各县区政府工作报告中，各地紧盯“科技创新”这一关键变量，纷纷提出以更大力度聚合创新资源要素，在创新平台提档、创新主体提质、创新人才提效上发力，持续深化产学研用融合，带动经济发展提质增效。

开栏语

新年新气象，奋斗正当时。全市各县区两会已陆续召开，锚定“四高四争先”目标，聚焦“三项重点工作”，汇聚前进力量，吹响奋斗号角，确定了今年经济社会发展“任务书”和“路线图”。今起推出《县区两会新亮点》栏目，围绕创新引领、产业发展、城市提质、提振消费、乡村振兴、文旅融合等关键词，梳理县区政府工作报告的新目标、新部署，展示各地奋勇争先加快发展的务实举措和生动实践。

科技创新是推动经济高质量发展的核心动力。在各县区政府工作报告中，各地紧盯“科技创新”这一关键变量，纷纷提出以更大力度聚合创新资源要素，在创新平台提档、创新主体提质、创新人才提效上发力，持续深化产学研用融合，带动经济发展提质增效。

龙门实验室科研成果数量居全省第一，伊滨智慧岛跻身全省智慧岛第一梯队……伊滨区作为洛阳市创新发展主平台，去年交出了亮眼的创新“成绩单”。今年，伊滨区将全面加快龙门实验室总部基地建设，全力支持中原科技创新港筹备，加快建设中原空天材料与应用实验室，打造集人才培养、科技创新、产业孵化于一体的高能级创新平台。

提升创新能力不是单打独斗，必须融入高能级创新平台建设，更好汇聚创新资源、构建创新生态。涧西区提出将积极融入全市“一院两室两区”总体布局，完善智慧岛“三空间两平台一示范”布局建设，重组高端轴承、先进耐火材料两家国家重点实验室，构建重点实验室、产业研究院等创新矩阵。嵩县将深化与省科学院合作，建成省医学科学院、中医药科学院联合创新中心，对接中原农谷共建豫产道地中药材种质资源库，全面提升中原药谷科创能级。

推动产业升级是科技创新的价值所在，必须充分发挥企业的创新主体作用，真正把创新落到产业上。孟津区将引导企业与龙门实验室、大连理工研究院等院所高校开展嵌入式合作，鼓励中石化河南炼化、中硅高科、昊华气体等链主企业组建“创新联合体”，创建省级以上重点实验室、工程技术研究中心。伊川县将推动绿色低碳铝产业创新研究院、利尔功能材料研发中心高效运行，建设安耐克冶金技术与功能材料创新研究院。汝阳县将依托中建材玻璃新材料研究总院专家智库，做好硅基新材料产业发展规划，高标准推动汝阳玄武岩产业研究院开展技术创新。偃师区将支持建龙微纳、新星轻合金、中岳耐材建设洛阳市重点实验室，支持力锋科技、朗路智能家居等申报省工程技术研究中心。瀍河区提出要加快推动中原美谷、中国药食同源智慧谷等园区建设，建设中原科技创新港成果转化示范园区，畅通孵化转化路径，提升产业核心竞争力。

人才是推动创新的关键资源。伊滨区将围绕服务龙门实验室、伊滨智慧岛、科技产业社区等平台载体的用人需求，探索“室录企用”“校录企用”等引人育人新模式。涧西区提出要瞄准产业发展需求，实施“百名科技人才入企计划”，打造“周山汇”双创服务品牌，做好人才“引育留用”大文章。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）