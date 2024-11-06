昨日，全市宣传部长会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神和市委工作要求，总结工作、分析形势，研究部署2025年重点任务。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。

昨日，全市宣传部长会议召开，深入学习贯彻习近平文化思想，贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神和市委工作要求，总结工作、分析形势，研究部署2025年重点任务。市委常委、宣传部部长徐超文出席会议并讲话。

会议指出，2025年是“十四五”规划收官之年，谋划“十五五”发展之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。要准确把握新的形势和任务，牢牢把握新时代的文化使命，落实党中央和省委、市委工作要求，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感，以文化体制机制改革为牵引，推动全市宣传思想文化工作高质量发展。

会议强调，要持续深化理论武装工作，分级分类做实理论学习、宣传普及、研究阐释。要持续巩固壮大“奋勇争先、更加出彩”的洛阳强音，扎实做好经济宣传，提升正面宣传质效。要持续推动社会主义核心价值观浸润人心，改进创新精神文明建设工作。要全面系统保护传承文化遗产，大力提升考古研究水平。要加快推动文旅融合发展，做强城市旅游，把文化优势转化为发展优势。要加快形成更有效力的国际传播体系，全面提升对外传播效能。要坚持和加强党的全面领导，加强政治能力建设、建强高素质人才队伍、深化作风建设，持续提升全市宣传思想文化战线干部队伍的创造力、凝聚力、战斗力，在现代化洛阳建设新征程中展现新气象新作为。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艺琼）