市委巡察工作领导小组召开第八轮巡察情况汇报会

昨日，市委巡察工作领导小组召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真落实中央纪委四次全会、省纪委五次全会精神，听取十二届市委第八轮巡察情况汇报，研究部署下一步工作。

昨日，市委巡察工作领导小组召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真落实中央纪委四次全会、省纪委五次全会精神，听取十二届市委第八轮巡察情况汇报，研究部署下一步工作。 昨日，市委巡察工作领导小组召开会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真落实中央纪委四次全会、省纪委五次全会精神，听取十二届市委第八轮巡察情况汇报，研究部署下一步工作。市委常委、市纪委书记、市委巡察工作领导小组组长祁建峰主持会议并讲话，市委常委、组织部部长、市委巡察工作领导小组副组长王森出席会议。 会议认为，十二届市委第八轮巡察坚守政治巡察职能定位，坚持围绕中心、服务大局，对市人大机关、市政协机关等12家单位开展政治体检，聚焦招投标工作、科技创新资金2个领域开展专项巡察，同步开展专项检查，深入查找政治偏差，深化纪巡协同，坚持边巡边改、边巡边查，有力推动了中央和省委、市委重大决策部署落地见效，充分发挥了巡察利剑作用，收到了预期效果。 会议强调，要坚持政治巡察属性，树牢“不抓线索巡不透”理念，聚焦重大改革举措落实情况，紧盯影响制约洛阳高质量发展的突出问题，全力推动上级各项决策部署不折不扣落地落实。要坚持改革精神，准确把握巡察工作高质量发展的创新点深化点，持续提升巡察监督的深度和广度。要坚持结果导向，加强巡察整改日常监督，切实做到整改一类问题、堵塞一批漏洞、规范一个领域。要加强政治建设，提高履职本领，以彻底的自我革命精神加强自身建设，着力锻造政治过硬、本领高强、作风优良的巡察队伍，以高质量巡察服务保障现代化洛阳建设。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 黄先锋）