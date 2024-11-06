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市委政法工作会议召开 张玉杰出席并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.19 08:15
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　　昨日，市委政法工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，认真落实中央、省委政法工作会议部署，总结工作，分析形势，安排2025年政法工作。市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话。

　　会议强调，全市政法系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的绝对领导，认真组织政法队伍政治轮训，着力锻造新时代洛阳政法铁军。要强化责任落实，建立“年度工作任务责任清单”，细化目标、落实责任，推动各项工作落地见效。要坚持协同协力，进一步强化沟通协调，最大限度推进资源整合、力量聚合。要加强督导问效，健全常态督导工作机制，破解难题、提升实效，全力推动政法工作高质量发展。要抓实重点工作，坚持统筹分层推进，找准工作抓手、细化具体举措，扎实推进更高水平的平安洛阳、法治洛阳建设，为现代化洛阳建设贡献政法力量。

　　会议指出，要聚焦基本目标，有效化解涉稳风险隐患，不断加强社会治安整体防控，严打突出违法犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，持续强化命案防范工作，扎实推进综治中心规范化建设，深入推进信访工作法治化，全力以赴做好防风险、保安全、护稳定各项工作，营造安全稳定的政治社会环境。要聚焦亮点目标，持续深化“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理，巩固“叩门解忧”成效，全面加强重点人群服务管理，切实强化未成年人违法犯罪预防治理、刑满释放人员安置帮教等工作，做细做实基层网格，常态化推进“三清两建”，着力提升基层治理能力，不断强化执法司法监督，力争在全省出经验、作示范，带动政法工作整体提升。要聚焦创新目标，创新“政企债务纠纷”化解机制，深入开展重大决策社会稳定风险评估，努力打造法学会首席法律咨询专家队伍，以更加精准有效的政法服务举措，为全市经济高质量发展作出积极贡献。

　　楚国剑、徐哲、封勇等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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