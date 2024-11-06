一场“深耕场景”的文旅实验（河洛谈）

票价从0元到19.9元，售出门票近20万张；游客平均停留时长3.5小时，增长250%，同步带动周边食宿、购物等消费人均提升25%……

票价从0元到19.9元，售出门票近20万张；游客平均停留时长3.5小时，增长250%，同步带动周边食宿、购物等消费人均提升25%……

日前，“2025河南卫视洛邑古城元宵奇妙游”主题游园会落幕。“线上IP”与“线下场景”强强联手、美美与共的新模式新探索，不仅为洛邑古城带来了经济与社会价值的跃升，也为洛阳更多文旅项目运营提供了可复制的新密码。

这些年，各地不少文旅项目都有这样的困扰——一朝爆火之后归于沉寂，场景华丽缺少内容支撑，人气不低却难以“变现”等。如何让景区从“爆红”到“长红”、变“流量”为“留量”，实现可持续发展，是文旅发展的一道重要考题。这场洛邑古城与文化IP“双向奔赴”的文旅实验，或许值得我们借鉴。

进一步讲，当文峰广场的视觉秀打破传统舞台边界，墨池畔的非遗市集重构消费空间，约200名演员全域巡游编写出“穿越剧本”……将线上文化IP从屏幕搬入现实，转化为人们可参与、可体验、可消费的沉浸实景，文旅景点就能瞬间成为“流动的文化现场”，促成了此次31.6万人次客流与1.2亿全网流量汇聚洛邑古城，赢得了“一个节目就值回票价”的好评，实现了人气财气的双丰收。可见，让文化价值与消费体验达成共识，文旅消费与文化自信共生共荣，流量便不再是冰冷的数据，而是对文化的认同。

文化的盛宴，总在传统与现代的碰撞中诞生，在虚拟与现实的交融中升华。今年的洛阳政府工作报告提出，要做强做优新文旅产业。新起点上，我们既要善用“流量逻辑”扩大声量，也需发力“深耕场景”做实内容，让“线上IP”与“线下场景”同频共振、历史文化与当代生活产生共鸣，以“双驱模式”走好文旅融合发展之路。（洛平）