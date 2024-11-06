王凯到洛阳调研并接访

2月18日，省长王凯到洛阳市调研科技创新、企业发展等情况，并接待来访群众。

2月18日，省长王凯到洛阳市调研科技创新、企业发展等情况，并接待来访群众。

河南科技大学是全国深化创新创业教育改革示范高校，也是我省“双一流”第二梯队创建高校。王凯走进校园，与相关负责同志、一线科研人员深入交流，详细了解学校历史沿革、师资力量、学科设置等情况，实地察看龙门实验室河科大科研基地等创新平台建设情况。他强调，要紧盯“双一流”创建目标任务，进一步聚合优质资源，加强学科人才培养，推动高水平科研攻坚，在承担重大战略任务、服务经济社会发展中展现新作为。要强化创新平台与头部企业科研协同，推动产学研用深度融合，加快科技成果转化，壮大新质生产力，为构建现代化产业体系提供有力支撑。

在洛阳国家大学科技园，王凯走进历正科技公司、洛阳尖端技术研究院、视微影像公司等企业，了解园区建设、企业招引等情况。他勉励企业坚持以科技创新引领产业创新，持续加大研发投入，加强关键核心技术攻关，研发生产更多优质产品，不断提升核心竞争力、扩大市场份额。他叮嘱当地负责人，要遵循科技创新和产业发展规律，持续强化服务意识、打造最优环境，促进创新资源集成、科技企业孵化、创新人才培养协同发展，支持更多专精特新企业做强做优做大。

王凯来到中原绿色智造产业园，实地调研循环经济发展情况，强调要进一步明确功能定位、优化空间布局，加快基础设施配套建设，完善废旧资源回收体系，聚焦高端制造等重点领域培育壮大龙头企业，努力打造再生资源循环利用产业示范园区。

王凯还走进洛阳市信访局，认真听取来访群众诉求，详细了解拖欠企业账款等问题，与有关负责同志现场研究解决方案。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施，完善拖欠账款投诉处理和监督机制，着力解决拖欠民营企业账款问题，切实依法保护民营企业和民营企业家合法权益，为民营经济发展营造良好环境。

江凌参加有关活动。

(河南日报客户端记者 归欣)①