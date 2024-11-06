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快来报名！“洛YOUNG小店”第二批招募火热开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.18 21:21
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　　洛阳的宝藏店主们，集合啦！洛报融媒记者18日获悉，“洛YOUNG小店”第二批招募活动正式启动。

　　如果你是以下小店类型之一：

　　文化小店：电影院、精品书店、小剧场演艺、小型音乐会、LiveHouse、文创商店、电竞数娱等方面。

　　品质生活：甜品烘培、特色酒吧、咖啡冲调、格调西餐、伴餐演艺、特色餐饮(获评老字号和洛阳味道)、创意潮玩、体育健身、艺术画廊、艺术策展等方面。

　　美学手作：陶艺木工、手工饰品、香道雅器等方面。(注：需提供顾客DIY服务)

　　如果你的小店具备以下条件：

　　洛阳本地依法注册的个体工商户或企业；

　　诚信经营，口碑良好，无违法等不良记录；

　　小店经营超1年，拥有线下实体店铺；

　　有独立品牌和私域流量，且经营状况良好；

　　如小店入驻美团、大众点评等平台，综合评价不得低于4.0分；

　　实体小店设计有调性、能打卡、可传播；

　　愿意配合活动规则，提供优质商品和服务。

　　那么，恭喜你！你将有机会获得：

　　更丰富的宣传资源：我们将联合媒体持续开展宣传，提升店铺曝光度和知名度，扩大品牌影响力！

　　更有力的消费补贴：本次活动将扩大消费券投放力度，惠及更多市民游客，为商家带来更大客流！

　　高品质的交流平台：与优秀主理人同行，交流分享，业态融合，共谋发展！

　　更精准的位置推送：一码游洛阳洛YOUNG小店电子图正式上线，将根据商家类型和地理位置，进行更精准的推送，提升消费转化率！

　　报名时间：即日起至2025年2月23日24:00

　　报名方式：关注“一码游洛阳”微信公众号，点击菜单栏“消费券”——“小店报名”进入报名页面，填写相关信息并提交申请。

　　温馨提示：第一轮报名商家不再重复申报。第二批入围小店名单以主办方审核结果为准。

　　更多活动详情请关注“一码游洛阳”微信公众号。

　　客服电话：0379-60300088 0379-60300089(客服工作时间8:30—20:30)

　　还在等什么？赶紧行动起来，加入我们吧！（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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