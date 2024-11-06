洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

国际先进！七二五所双瑞精铸成功试制卫星钛合金结构件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.18 21:59
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　18日，洛报融媒记者从中船集团七二五所洛阳双瑞精铸钛业有限公司获悉，该企业近日成功试制大尺寸遥感卫星用钛合金主承力结构件并完成交付，标志着双瑞精铸在大型复杂钛合金构件制造技术上达到国际先进水平，为我国遥感卫星研发提供重要技术支撑。

　　主承力结构件是卫星结构中的关键组成部分，承担着卫星在发射、飞行和返回过程中的各种力和力矩，其质量和性能直接影响着卫星的整体性能和安全性。

　　双瑞精铸此次制造的钛合金结构件直径3.7米，高1.4米，整体重量超过650公斤，其中最薄壁厚仅为4毫米，加工难度极大。

　　面对产品尺寸超大、壁厚较薄以及尺寸精度要求较高等一系列技术难题，双瑞精铸成立专门项目组，结合国内真空铸造炉实际情况，将铸件巧妙地分割成两半进行单独铸造。在铸造过程中，该团队还大胆应用酸洗减厚技术、组焊技术等，成功将两半铸件合并成整体，解决了超大型薄壁钛合金结构件的成型技术难题。

　　目前钛合金因具备高强度、低密度和良好的抗腐蚀性，被广泛应用于航天器结构材料的制造。在具体生产中，双瑞精铸还积极应用先进的铸造模拟软件优化浇注系统，为提升铸件质量进一步提供科技保障。

　　“此次成功试制，系国内首次通过铸造成型技术制造超大体量遥感卫星结构件，不仅展示了双瑞精铸在高端制造领域的技术实力，也为我国大口径遥感卫星的发展提供了有力技术保障。”双瑞特装相关负责人表示。

　　作为从事钛及钛合金材料制品及其设备研发、制造和服务的专业企业，双瑞精铸近年通过不断研发攻关，在钛合金精密铸造技术处于行业先进水平，目前已成为国内船舶、航空、航天等领域钛产品的核心供应商。后续该企业将继续实施创新驱动发展战略，强化相关技术成果应用，力争形成更多新质生产力，为我国制造业高质量发展注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全面复...
  • 生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡...
  • 王城公园、隋唐城遗址植物园恢复...
  • 洛阳首个林业碳汇开发项目启动
  • 累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温13℃
  • 洛阳雷斯达传动有限公司：深耕传...
  • 灵活就业人员医保欠费影响住院报...
  • 奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepS...
  • 财政补贴 企业让利 惠民安家节助...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    白马寺游记

    国风人像

    隋唐园赏梅花

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605