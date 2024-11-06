国际先进！七二五所双瑞精铸成功试制卫星钛合金结构件

18日，洛报融媒记者从中船集团七二五所洛阳双瑞精铸钛业有限公司获悉，该企业近日成功试制大尺寸遥感卫星用钛合金主承力结构件并完成交付，标志着双瑞精铸在大型复杂钛合金构件制造技术上达到国际先进水平，为我国遥感卫星研发提供重要技术支撑。

18日，洛报融媒记者从中船集团七二五所洛阳双瑞精铸钛业有限公司获悉，该企业近日成功试制大尺寸遥感卫星用钛合金主承力结构件并完成交付，标志着双瑞精铸在大型复杂钛合金构件制造技术上达到国际先进水平，为我国遥感卫星研发提供重要技术支撑。

主承力结构件是卫星结构中的关键组成部分，承担着卫星在发射、飞行和返回过程中的各种力和力矩，其质量和性能直接影响着卫星的整体性能和安全性。

双瑞精铸此次制造的钛合金结构件直径3.7米，高1.4米，整体重量超过650公斤，其中最薄壁厚仅为4毫米，加工难度极大。

面对产品尺寸超大、壁厚较薄以及尺寸精度要求较高等一系列技术难题，双瑞精铸成立专门项目组，结合国内真空铸造炉实际情况，将铸件巧妙地分割成两半进行单独铸造。在铸造过程中，该团队还大胆应用酸洗减厚技术、组焊技术等，成功将两半铸件合并成整体，解决了超大型薄壁钛合金结构件的成型技术难题。

目前钛合金因具备高强度、低密度和良好的抗腐蚀性，被广泛应用于航天器结构材料的制造。在具体生产中，双瑞精铸还积极应用先进的铸造模拟软件优化浇注系统，为提升铸件质量进一步提供科技保障。

“此次成功试制，系国内首次通过铸造成型技术制造超大体量遥感卫星结构件，不仅展示了双瑞精铸在高端制造领域的技术实力，也为我国大口径遥感卫星的发展提供了有力技术保障。”双瑞特装相关负责人表示。

作为从事钛及钛合金材料制品及其设备研发、制造和服务的专业企业，双瑞精铸近年通过不断研发攻关，在钛合金精密铸造技术处于行业先进水平，目前已成为国内船舶、航空、航天等领域钛产品的核心供应商。后续该企业将继续实施创新驱动发展战略，强化相关技术成果应用，力争形成更多新质生产力，为我国制造业高质量发展注入强劲动力。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦）