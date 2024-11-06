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部署DeepSeek！洛阳将这样抢抓人工智能风口
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.18 21:59
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　　“过了个春节就像隔了一个时代！”

　　“DeepSeek程序员”“DeepSeek绘图师”“DeepSeek巡检员”“DeepSeek公务员”……连日来，依托“低成本+高性能”开源大模型，DeepSeek“脑洞大开”的创新应用应接不暇，持续引发人们对人工智能赋能发展能力的赞叹。

　　日前召开的洛阳两会，以DeepSeek大模型为例，指出当下人工智能等新技术的开发应用，将引领产业进入颠覆性发展的新阶段，激发全市上下抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇的信心和干劲。

　　面对扑面而来的新风口，洛阳将如何向风而行？

　　模型“平权”，赋能千行百业

　　指示灯闪烁跳跃，服务器低沉嗡鸣。

　　走进洛阳昇腾人工智能实验室，技术员正穿梭于一排排黑色服务器，不时用平板电脑刷新着一行行代码。这家由洛阳联合华为等单位建设的实验室，正借助DeepSeek推进大模型大升级。

　　“我们正在加班加点，在云服务器上部署DeepSeek，预计一周后就能供洛阳企事业单位使用。”实验室相关负责人说，“此外，我们还引入了华为自主研发的昇腾DeepSeek大模型一体机，成本低、私密性强，可以对外租赁，助力本地部署。”

　　昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。依托强推理能力、低算力要求，DeepSeek不仅能实现更高效、更复杂的数据分析，而且让洛阳中小企业乃至医院、学校、政务机关等也能负担得起本地化部署，实现模型“平权”。用该负责人的话说便是“用世界领先的大模型，赋能洛阳千行百业”。

　　据介绍，产业、教育、医疗乃至政务领域，是当下DeepSeek大模型应用的热点。例如，四川一家企业将DeepSeek应用在矿山智能工业巡检机器人上，节省约30%的推理成本，助力矿山智能化；又如，深圳市福田区推出基于DeepSeek的“AI公务员”，公文格式修正准确率超95%，审核时间缩短90%；再如，腾讯云AI代码助手接入DeepSeek模型，让程序员“聊天中就把程序写好了”。

　　“目前已经有不少洛阳企业前来咨询，主要分布在电子信息等产业。他们大多希望利用DeepSeek强大逻辑推理能力，用于工况模拟、数据分析等，提升研发效率。”该负责人说，对于洛阳而言，DeepSeek可服务产业发展、城市提质、营商环境优化等多领域。尤其在激发制造业效率变革方面，潜力巨大、前景看好。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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