河南省新春气排球比赛 洛阳选手载誉而归

18日，为期三天的2025年河南省新春气排球联谊赛在濮阳市全民健身综合馆落幕，洛阳选手载誉而归。

18日，为期三天的2025年河南省新春气排球联谊赛在濮阳市全民健身综合馆落幕，洛阳选手载誉而归。

相对于普通的排球，气排球因具有更软、更轻、更易上手的特点，受到了越来越多的人的青睐。本次比赛由河南省体育局、河南省精神文明建设办公室、河南省农业农村厅、河南省体育总会主办，共有来自全省12个地市的25支代表队、300余名运动员参赛。比赛分为

男子组、女子组、混合组三个组别。经过激烈角逐，各组将分别决出一、二、三等奖，并评选出4支代表队获得体育道德风尚奖。

经过76场激烈角逐，洛阳三支球队分别获得男子组一等奖、女子组二等奖、混合组三等奖的好成绩，同时还获得了体育道德风尚奖。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 任忠利 文/图)