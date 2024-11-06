提供上门助浴服务！洛阳新增一家综合养老服务中心

近日，洛阳市洛龙区古城街道综合养老服务中心建成投用。该中心除了配备多功能养老床位外，还特别配备了助浴床，为失能、半失能老人提供上门助浴服务，满足居民多样化养老需求。

近日，洛阳市洛龙区古城街道综合养老服务中心建成投用。该中心除了配备多功能养老床位外，还特别配备了助浴床，为失能、半失能老人提供上门助浴服务，满足居民多样化养老需求。

该中心位于古城街道龙兴小区东院邻里中心，上下分为3层，内部环境整洁、宽敞明亮，有邻里食堂、卫生室、理疗室、棋牌室、图书角等功能区。

据了解，该中心预计将于今年3月初正式营业。尽管尚未正式开业，该中心已吸引来许多老年人在此唱歌、阅读、下棋，享受丰富多彩的生活。

这家养老服务中心总面积2000平方米，配备了35张多功能养老床位，活动空间十分宽敞。居住环境配备了一键呼叫系统、适老化扶手、专业护理床位、房间温度控制系统等便利设施，能够让老人获得温馨、舒适的体验。

记者注意到，在每个养老房间的门牌号旁边，都悬挂着一串塑料材质的蔬果，有桃子、苹果、南瓜、豆角等。该负责人表示，这是由于一些老人记忆力不佳，可能记不清房间号，但是记住门前挂的是什么蔬果就容易得多。

此外，该中心的部分区域还摆放了一些老物件，比如旧皮箱、旧水壶、旧手电筒、旧传真机等，目的是为了让居住在这里的老人有岁月的亲切感，更快地适应这里的环境。

上门助浴是该中心的特色服务，主要针对附近社区失能、半失能老人。“我们配备了专业的助浴床以及完整的配套用具，只要老人家里有电、有水就行。”该负责人说。

据介绍，该中心已与多家医疗机构建立合作关系，医疗绿色通道能够迅速完成从养老院到三甲医院的转诊服务。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 文/图）