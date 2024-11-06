洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

营收增长超40%！洛阳出口冠军企业龙鼎铝业确定发展新目标
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.18 19:35
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　18日，洛阳龙鼎铝业有限公司生产正忙。

　　随着地面上无轨运输车不停穿梭，空中桥式起重机来回运转，在已正式投产的年产10万吨双零箔/电池箔项目(一期5万吨)现场，历经铝锭入炉、精炼、轧制、分切等工序，一卷卷厚度仅为0.006毫米的双零箔闪烁着银白色光芒不断产出，车间内处处火热景象。

　　作为全球第二大铝箔制造企业，龙鼎铝业目前重点加工的双零箔，是在厚度以毫米为计量单位时小数点后有两个零的铝箔，属于铝加工行业中的高附加值产品。该企业目前双零箔每月产量稳定保持在3000吨以上，成功实现相关链条的良好运营。

　　此外，通过抢抓风口，不断强化市场布局，龙鼎铝业当下聚焦双零箔/电池箔项目建设，还在持续推动另一款高附加值产品——电池箔的创新研发。

　　作为构成新能源动力电池、储能电池的关键材料，电池箔不仅能够有效减少电池内部的体积占用，提升电池能量密度，还能够保障电池在充放电过程中拥有出色的导电性能和稳定性，其附加值是普通铝箔的2到3倍。

　　自2022年首卷电池箔成品成功下线以来，龙鼎铝业依托年产10万吨电池箔/双零箔项目，不断培养成熟技术、储备优秀人才，为进入规模市场打下坚实基础，有望在今年推动电池箔产销迈上新台阶。

　　“‘冠军’就要有‘冠军’的势头，春节及元宵节期间，我们一直在连续生产，目前全员干劲十足，正在加油冲刺全年目标。”龙鼎铝业总经理张安乐笑着说。

　　张安乐口中的“冠军”，是指龙鼎铝业成功获得洛阳市2024年外贸出口额第一名。

　　通过积极拓宽产品结构，不断开拓外部市场，去年龙鼎铝业实现外贸出口报关量超6.7万吨，出口额达1.89亿美元，创下企业历史新高，并于近日获得由洛阳市进出口企业协会颁发的2024年“外贸突出贡献”单位称号。

　　尤其是面对第四季度铝材出口退税新政影响，该企业主动出击，积极利用洛阳综保区政策红利，同时经过多方努力与国际客户达成协议，最终成功实现铝箔出口产品价格上涨13%的重大突破。

　　根据规划，今年龙鼎铝业将继续推进创新研发，同时扩大外贸出口，抢抓市场，加快形成更多新质生产力，力争全年营收增长40%以上，为洛阳强化打造铝基材料产业链作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张治国 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
    速约！小儿内科、外科国家级专家来洛坐诊
        2月17日起，全国知名小儿外科专家、主任医师、中华医学会小儿外科分会主任委员夏慧敏教授，全国知名小儿消化...
  • ·减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宁德时代洛阳基地二期项目全面复...
  • 生死时刻挺身而出！宜阳籍军人胡...
  • 王城公园、隋唐城遗址植物园恢复...
  • 洛阳首个林业碳汇开发项目启动
  • 累计播放量破一亿！洛阳网再获殊荣
  • 洛阳今日多云转晴天 最高气温13℃
  • 洛阳雷斯达传动有限公司：深耕传...
  • 灵活就业人员医保欠费影响住院报...
  • 奔赴新赛道——洛阳两会热议DeepS...
  • 财政补贴 企业让利 惠民安家节助...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    白马寺游记

    国风人像

    隋唐园赏梅花

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605