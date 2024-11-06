营收增长超40%！洛阳出口冠军企业龙鼎铝业确定发展新目标

18日，洛阳龙鼎铝业有限公司生产正忙。

18日，洛阳龙鼎铝业有限公司生产正忙。

随着地面上无轨运输车不停穿梭，空中桥式起重机来回运转，在已正式投产的年产10万吨双零箔/电池箔项目(一期5万吨)现场，历经铝锭入炉、精炼、轧制、分切等工序，一卷卷厚度仅为0.006毫米的双零箔闪烁着银白色光芒不断产出，车间内处处火热景象。

作为全球第二大铝箔制造企业，龙鼎铝业目前重点加工的双零箔，是在厚度以毫米为计量单位时小数点后有两个零的铝箔，属于铝加工行业中的高附加值产品。该企业目前双零箔每月产量稳定保持在3000吨以上，成功实现相关链条的良好运营。

此外，通过抢抓风口，不断强化市场布局，龙鼎铝业当下聚焦双零箔/电池箔项目建设，还在持续推动另一款高附加值产品——电池箔的创新研发。

作为构成新能源动力电池、储能电池的关键材料，电池箔不仅能够有效减少电池内部的体积占用，提升电池能量密度，还能够保障电池在充放电过程中拥有出色的导电性能和稳定性，其附加值是普通铝箔的2到3倍。

自2022年首卷电池箔成品成功下线以来，龙鼎铝业依托年产10万吨电池箔/双零箔项目，不断培养成熟技术、储备优秀人才，为进入规模市场打下坚实基础，有望在今年推动电池箔产销迈上新台阶。

“‘冠军’就要有‘冠军’的势头，春节及元宵节期间，我们一直在连续生产，目前全员干劲十足，正在加油冲刺全年目标。”龙鼎铝业总经理张安乐笑着说。

张安乐口中的“冠军”，是指龙鼎铝业成功获得洛阳市2024年外贸出口额第一名。

通过积极拓宽产品结构，不断开拓外部市场，去年龙鼎铝业实现外贸出口报关量超6.7万吨，出口额达1.89亿美元，创下企业历史新高，并于近日获得由洛阳市进出口企业协会颁发的2024年“外贸突出贡献”单位称号。

尤其是面对第四季度铝材出口退税新政影响，该企业主动出击，积极利用洛阳综保区政策红利，同时经过多方努力与国际客户达成协议，最终成功实现铝箔出口产品价格上涨13%的重大突破。

根据规划，今年龙鼎铝业将继续推进创新研发，同时扩大外贸出口，抢抓市场，加快形成更多新质生产力，力争全年营收增长40%以上，为洛阳强化打造铝基材料产业链作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张治国 文/图）