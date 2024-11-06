雨夹雪！小雪！洛阳最新天气预报来了

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”今天，我们迎来雨水节气。作为春季的第二个节气，此时节多以小雨或毛毛细雨为主，且多集中在我国南方地区；此时节，天气变化不定，乍暖还寒，提醒您不要过早脱掉冬装，谨防感冒。

“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。”今天，我们迎来雨水节气。作为春季的第二个节气，此时节多以小雨或毛毛细雨为主，且多集中在我国南方地区；此时节，天气变化不定，乍暖还寒，提醒您不要过早脱掉冬装，谨防感冒。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，预计未来几天前期受高空短波槽活动和地面冷空气扩散影响，洛阳市有弱雨雪天气过程，气温较前期下降7℃～8℃；后期受西风环流影响，云系较多。

具体预报如下：

今天夜里：多云。

19日(周三)：多云到阴天，南部地区有小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，偏东风3级左右，气温1℃～8℃。

20日(周四)：阴天，有小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，偏东风2级～3级，气温1℃～7℃。

21日(周五)：多云到阴天，部分地区有雨夹雪或小雪，气温0℃～7℃。

22日(周六)：阴天到多云，有雨夹雪或小雪，偏北风3级左右，气温0℃～5℃。

23日(周日)：多云到晴天，气温-1℃～9℃。

24日(周一)：多云，气温-2℃～12℃。

25日(周二)：多云到晴天，气温1℃～15℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博 实习生 陈嘉豪）