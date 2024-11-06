洛邑古城旁过街天桥下的护栏到底该不该装？洛阳市民有话要说

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，老城区洛邑古城景区旁边的过街天桥下安装了一段护栏，导致在此乘坐公交车十分不便，希望相关部门能够整改。18日，记者对市民反映的问题进行了实地走访。

日前，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”反映，老城区洛邑古城景区旁边的过街天桥下安装了一段护栏，导致在此乘坐公交车十分不便，希望相关部门能够整改。18日，记者对市民反映的问题进行了实地走访。

记者在现场看到，这段护栏有近百米长，将原本可以直接通往公交站台的道路阻断。此处的公交车站为洛邑古城站，7路、16路、17路、23路等多路公交车在此停靠。现场有不少人候车，且以老年人为主。大家从天桥下来后，看到路边有护栏，只能从护栏两端绕行，再折返至公交站台，也有不少人逆向绕行。

张女士家住洛邑古城景区附近，每天要乘坐公交车上下班。今年1月，她发现过街天桥下，靠近公交候车亭的位置，安装了一段护栏。“原来，我从过街天桥上下来后，穿过非机动车道就能到达公交站台，有了这段护栏，需要绕行几十米。”她说。

“绕路对于年轻人来说可能不算啥，但对于上了年纪的人来说就不方便了，上下过街天桥就已经够累了，下来后再绕一段路，确实有点麻烦。有时，看到公交车进站，但因为有护栏阻挡，很可能就赶不上车了。”一位老人说，绕行时，需要在非机动车道上行走，存在安全隐患。

“以前直接从桥下走过去就能乘车，如今得绕一大圈，如果提着东西，或带着孩子，就更不方便了。我认为，应该在这段护栏靠近公交候车亭的位置开一个小口，方便大家乘车。”一位市民说。

据了解，这段护栏是老城区南关街道办事处负责安装的。该办事处相关负责人说，春节前后，洛邑古城客流量较大，尤其到了晚上，还有不少人将电动车停在非机动车道上，也有一些流动摊贩乱停乱放，容易堵塞交通。为了规范景区周边秩序，办事处于今年春节前安装了这段护栏。

记者采访中，该负责人带队到现场进行了走访调研。她表示，将对这一问题进行整改，在护栏的适当位置开口，方便市民乘车。同时，进一步完善措施，为市民提供更加周到的服务。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 文/图）