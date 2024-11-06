传染性较强需重点关注！洛阳疾控专家紧急提醒

“当前洛阳诺如病毒疫情整体平稳，但随着开学季的到来，学校、托幼机构等高发场所存在发生诺如病毒聚集性疫情的风险，近期应格外关注。”2月18日，洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长麻小龙在接受洛报融媒记者专访时表示，诺如病毒流行季一般持续至3月，其传染性强，酒精对其无效，公众应加强科学防护。

“当前洛阳诺如病毒疫情整体平稳，但随着开学季的到来，学校、托幼机构等高发场所存在发生诺如病毒聚集性疫情的风险，近期应格外关注。”2月18日，洛阳市疾控中心传染病预防控制所所长麻小龙在接受洛报融媒记者专访时表示，诺如病毒流行季一般持续至3月，其传染性强，酒精对其无效，公众应加强科学防护。

呕吐、腹泻、发热，你可能感染了诺如病毒

诺如病毒(Norovirus)是一种常见的急性胃肠炎病毒，在全年均可发生，秋冬季节(10月至次年3月)是高发期。

“今年春节期间，我市诺如病毒疫情情况相对平稳。当前恰逢开学季，诺如病毒疫情可能有抬头趋势，需格外警惕。”麻小龙介绍，感染诺如病毒的症状表现为恶心、呕吐、腹泻(水样便)、腹痛，也可能伴随低热、头痛、肌肉酸痛等。其中，儿童感染的症状多以呕吐为主，成人感染的症状则以腹泻为主。

腹泻是许多疾病的常见症状，如何判断是受凉、吃坏肚子导致，还是感染了诺如病毒？麻小龙说，诺如病毒具有高传染性、快速传播、潜伏期较短、全人群易感等特点，即使少量的病毒也可能引起感染。当一人发生呕吐、腹泻等症状，身边人也接二连三“中招”，那么有可能就是感染了诺如病毒。

诺如病毒是一种自限性疾病，目前没有特异的抗病毒药物，一般采取对症治疗的方法，病程为1至3天。但对于婴幼儿、老年人及免疫力低下者，一旦感染可能引起脱水等较重症状，建议及时就医。