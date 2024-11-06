18日，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，向各民主党派、工商联和无党派人士代表通报2024年全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作情况及2025年工作谋划情况，听取大家的意见建议，集思广益、凝心聚力，推动现代化洛阳建设不断开创新局面。

中共洛阳市委召开党外人士座谈会

江凌主持并讲话 李保国、孙延文出席

18日，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，向各民主党派、工商联和无党派人士代表通报2024年全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作情况及2025年工作谋划情况，听取大家的意见建议，集思广益、凝心聚力，推动现代化洛阳建设不断开创新局面。

市委书记江凌出席会议并讲话。市人大常委会主任李保国、市政协主席孙延文出席会议。

在通报有关情况后，民革市委会主委程相朝，民盟市委会主委夏许峰，民建市委会主委魏险峰，民进市委会专职副主委李聪辉，农工党市委会主委王颖，九三学社市委会主委王燕飞，致公党总支部主委蔡根喜，市工商联副主席冯英，无党派人士代表、市党外知识分子联谊会会长曲红升先后发言。大家充分肯定洛阳市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作取得的成效，完全赞同中共洛阳市委关于今年工作的谋划部署，并就推动传统产业转型升级、加快文旅融合发展、培育壮大楼宇经济、提升城市功能品质、推动民营经济发展、促进高质量充分就业等提出意见建议。

江凌认真听取发言，逐一和大家进行交流。他说，大家站位发展大局，立足优势领域，聚焦关键问题，深入开展调研，提出了很多好的意见建议，有关部门要认真研究吸纳，努力把工作做得更好。

江凌代表中共洛阳市委对党外人士积极参政议政、建言献策，凝心聚力推进现代化洛阳建设表示感谢。他指出，今年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”发展的关键之年。做好今年工作，必须把各方面积极因素充分调动起来。希望大家要在强化思想政治引领上体现新担当，切实把思想和行动统一到中共中央对经济形势的科学判断和对经济工作的决策部署上来，认真落实省委、市委工作要求，把准大局大势，认清严峻挑战，抢抓难得机遇，坚定发展信心，齐心协力把政策争取好、把企业服务好、把项目建设好、把风险管控好、把“十五五”谋划好，在广泛凝聚思想共识上发挥更大作用。要在服务高质量发展上作出新贡献，充分发挥人才荟萃、智力密集、联系广泛等独特优势，将自身所长与中心大局所需结合起来，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作积极建言献策，聚焦提升城市能级、加强城乡统筹、全面深化改革等重大问题开展政治协商，针对民生改善、公正司法、社会治理等社会关切加强民主监督，为加快推进现代化洛阳建设献智献力。要在加强自身建设上实现新进步，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，切实加强思想政治建设、领导班子建设、人才队伍建设、纪律作风建设，不断提升履职本领和参政议政水平。中共洛阳市委将一如既往关心支持全市各民主党派、工商联和无党派人士开展工作，积极为党外人士参政履职搭建平台、创造条件、提供保障，更好凝聚各方智慧力量，不断增强协商民主实效，更好地带动全市上下步调一致向前进。

王军、祁建峰、潘开名、韩治群等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)