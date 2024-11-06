洛阳开展春季校园食品安全隐患排查

新学期已经开始。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局联合洛阳市教育局组成联合督导组，开展春季校园食品安全隐患排查。

新学期已经开始。今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，该局联合洛阳市教育局组成联合督导组，开展春季校园食品安全隐患排查。

据悉，此次专项督导检查深入校园食堂后厨、仓库、餐饮服务场所等关键区域，重点关注食品安全信息公示、从业人员健康管理培训、食品原材料索证索票、进货查验记录、原料贮存、加工操作、餐饮具洗消保洁、食品留样、环境卫生、“三防”设施等关键环节，对存在的问题进行现场指导，切实提高从业人员的食品安全责任意识。同时，重点检查学校食堂和校外供餐单位是否依法配备食品安全总监、食品安全员，是否严格履行“日管控、周排查、月调度、年总结”工作机制，推动各方责任落实，形成各负其责、齐抓共管学校及周边食品安全的整体合力，严防严管严控校园食品安全风险。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，针对发现的问题隐患，该局已督促相关部门加强跟踪指导和问题整改处置工作，同时继续加强与教育部门的沟通协作，持续推进开展学校食品安全专项整治工作，加大学校食品安全监督检查力度，切实构筑校园食品安全的防火墙，全力守护广大师生“舌尖上的安全”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 宋佳 文/图)