明确22项具体措施！洛阳加快推进建筑业高质量发展

18日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市印发《关于加快推进建筑业高质量发展的实施意见》，明确22项具体措施，综合运用政策激励、金融支持等手段助力建筑业高质量发展，力争2025年年底全市建筑业总产值超2000亿元。

18日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市印发《关于加快推进建筑业高质量发展的实施意见》，明确22项具体措施，综合运用政策激励、金融支持等手段助力建筑业高质量发展，力争2025年年底全市建筑业总产值超2000亿元。

——重大科技创新项目补助300万元

探索通过政府平台参与、国企注入、社会资本投资的模式，争取国家空调设备质量检验检测中心、国家太阳能质量检验检测中心等及早在洛阳市落地注册。推进企业技术中心创建，鼓励特级(综合资质)建筑业企业争创省级以上企业技术中心。支持企业联合高校、科研院所承担重大科技专项和科技成果转化推广项目，列入市级科技计划的重大科技创新专项的项目每项最高补助300万元。

——探索招投标领域“评定分离”改革

进一步健全信用评价机制，完善诚信激励和失信惩戒机制，建立红黑名单制度，加大企业信用信息在行政许可、招标投标、工程担保、评奖评优、监督检查等环节的应用力度。在招投标领域落实建设项目法人负责制，探索招投标领域“评定分离”改革，鼓励政府和国有投资为主的项目采用“评定分离”模式招标。进一步精简建筑领域审批事项，优化审批流程，压减工程建设全过程审批时间。

——绿色建筑占新建建筑比例达到100%

对购买取得二星级以上绿色建筑标识的商品房，开辟绿色通道，加大信贷支持力度，在贷款受理和贷款发放环节派专人服务，优先发放贷款。推进整体厨房、卫浴等集成化、模块化建筑部品在商品房装配化装修中的应用。支持农村利用农房屋顶和院落发展光伏发电，实现就地生产，就地消纳。2025年底全市绿色建筑占新建建筑比例达到100%。