洛阳交警三大队车驾管业务大厅搬迁 今日业务暂停办理

今日，洛阳交警微信公众号发布消息，因工作需要，洛阳市公安局交警支队三大队车驾管业务大厅、西工区电动自行车上牌处搬迁至西工区临渠巷洛阳市公安局交警支队案件侦办大队一楼。 今日，洛阳交警微信公众号发布消息，因工作需要，洛阳市公安局交警支队三大队车驾管业务大厅、西工区电动自行车上牌处搬迁至西工区临渠巷洛阳市公安局交警支队案件侦办大队一楼。具体内容如下： 搬迁公告 因工作需要，洛阳市公安局交警支队三大队车驾管业务大厅、西工区电动自行车上牌处搬迁至西工区临渠巷洛阳市公安局交警支队案件侦办大队一楼。 因办公场所搬迁，今日(2月18日)，大队车驾管业务暂停办理。业务咨询电话：0379-63362110。因搬迁给您带来不便，敬请见谅。 洛阳市公安局交警支队三大队

2025年2月18日

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