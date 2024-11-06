深化夏文化研究阐释 扎实推进文物“四普”

日前，市委常委、宣传部部长徐超文到偃师区调研二里头遗址考古发掘和我市第四次全国文物普查工作。

日前，市委常委、宣传部部长徐超文到偃师区调研二里头遗址考古发掘和我市第四次全国文物普查工作。

徐超文先后到古城村遗址发掘现场、二里头遗址考古发掘工地、国家夏商文明考古研究中心建设现场等地，深入了解最新考古进展、考古研究中心项目建设等情况。她强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，加大二里头等遗址考古发掘力度，持续深化夏文化研究阐释，以实际成效展示夏文化起源发展和洛阳厚重历史。要注重在发掘过程中保护遗址和文物的完整性，深入研究遗址蕴含的历史文化信息，为夏文化研究提供更多实物依据。要加强对外合作交流，依托夏商文明考古研究中心等平台，会聚更多优秀人才，为揭示中华文明起源与发展提供坚实支撑。

随后，徐超文到杜甫墓、没思碑和郭氏宗祠，认真听取保护情况汇报。她强调，文物“四普”工作是全面掌握文物资源状况的关键举措，要精心组织、扎实推进，确保不漏一处、不少一物，全面准确地摸清文物家底，为后续文物保护、利用和管理工作提供科学依据。要高度重视文化遗产保护传承，严格落实保护第一、合理利用和最小干预原则，做好“三普”文物复核工作和“四普”新发现文物的信息登记、有效保护工作，为加强文化遗产保护奠定坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王林艳）