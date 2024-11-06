守正创新担使命 凝心铸魂勇争先——2024年全市宣传思想文化工作综述

辉煌之路需要思想引领，城市发展需要价值导航。从扎实开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，到策划推出27个超亿次、260个超千万次阅读量融媒“爆款”；从2.6万余场优质服务和活动在百姓家门口轮番上新，到世界客属第33届恳亲大会上一声声“转屋卡”欢声雷动……回首2024年，洛阳在新征程上的每一步，总伴有一个声音，诉说着这段重振辉煌的故事。

辉煌之路需要思想引领，城市发展需要价值导航。

从扎实开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，到策划推出27个超亿次、260个超千万次阅读量融媒“爆款”；从2.6万余场优质服务和活动在百姓家门口轮番上新，到世界客属第33届恳亲大会上一声声“转屋卡”欢声雷动……回首2024年，洛阳在新征程上的每一步，总伴有一个声音，诉说着这段重振辉煌的故事。

这一年，全市宣传思想文化战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，自觉担负起新时代的文化使命，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，为全市上下不断开创现代化洛阳建设新局面提供了坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。

高擎思想旗帜 凝聚奋进伟力

2024年12月，“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动在洛举行，来自全市各行各业的31名青年宣讲员，描绘出今日洛城青春蓬勃的奋进之姿。

唯有学思践悟步履不停，方能把“看家本领”学深学实。

一年来，全市宣传思想文化战线坚持以提升实效为关键，聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，突出项目化、分众化、规范化，持续培塑“理响洛城”理论学习品牌，不断推动党的创新理论在河洛大地生根发芽、开花结果。

强化制度供给，激发内生动力。制定《关于进一步提高党委(党组)理论学习中心组学习实效性的若干举措》，出台《“第一议题”学习规范指引》，以制度规范推动党的创新理论入脑入心。

形式“新”意盎然，宣讲成风化人。实施“邻里课堂”理论宣讲进基层行动，开展各级各类宣讲7200余场，用接地气、有活力的大众话语，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”；“牡丹姐姐开讲啦”获评2024年度全省党的创新理论宣讲十大优秀案例。

讲好“青言青语”，引领青春航向。举办“理响洛城·河洛青年说”主题宣讲集中展示活动，实施“走读洛城”思政课创新行动，围绕“洛阳产业重塑之路”等主题开设沉浸式思政课，把“理”讲到实践前沿、讲到青年“心坎上”。

挺进网络阵地，延长传播链条。实施“E起学理”网络传播行动，联动县区开设《E起学理》专题专栏，培养“理响洛城”等自媒体账号，发布宣讲微视频690余条，推动理论学习“入网乘云”。

河洛大地涌现的一系列创新举措，不断把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入。

唱响主流旋律 鼓足发展信心

来自全球50多个国家和地区的3536名客属乡亲回到洛阳寻根问祖；洛阳日报社联合14座城市发起的“客家之源 万里寻踪”大型融媒体报道，总阅读量超2亿……2024年10月，世界客属第33届恳亲大会在洛举行。

伟大事业需要主流舆论鼓劲。

一年来，我们坚持以强信心为重点，壮大主流思想舆论，践行“四力”，将工作重点全面转向网络、转向青年，持续做大做强网上主流舆论阵地，积极为城市发展唱响主旋律、提振精气神。

内容为王，持续“强音”。建立完善重大主题宣传策划协调联动等机制，构建上下贯通、内外联动、线上线下共同发力的全媒体传播体系；策划推出“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等重大主题宣传，用可感可及的系列微短剧“小切口”展示洛阳经济社会的“大发展”；创新“活动+话题+传播”模式，推出#花开时节又逢君#、#客从河洛来#等27个超亿次、260个超千万次阅读量融媒产品，#穿越盛世隋唐年#等60余个话题登上全国热搜热榜。

拓宽渠道，持续“强链”。积极链接主流媒体，在中央与省级重点媒体推送新闻6500余篇(条)，让洛阳全年保持在主流媒体“高频亮相”；中央网信办“何以中国 行走河南”在洛启动，“世界古典学大会”来洛探源，从历史文明中汲取自信力量；与头部互联网企业和网络大V深度合作，2024搜狐视频“国风盛典”在洛举办， “网聚众力”助推洛阳长红出彩。

引育并举，持续“强基”。推动市属媒体“借平台建平台”，建立市属媒体帮带县级融媒机制；组成791个公号、86个名人、13个粉丝超百万账号自媒体矩阵；洛阳国际传播中心顺利组建，“洛阳国际推荐官”系列视频获评“国际传播城市年度优秀案例”。

强劲的舆论宣传，不仅有效提升了城市影响力和吸引力，更催动万千河洛儿女并肩投身现代化洛阳建设。