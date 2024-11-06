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访“洛YOUNG小店” 品城市烟火 | 止痒商店：从趣味到共鸣，用有梗文化治愈年轻人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.02.18 08:24
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　　这个春节假期，不少洛阳人的朋友圈被孟津区魏坡村的一家特色小店刷屏了。

　　这个有400多年历史的古村落自从实施“魏坡·新序”城市更新项目后，灰瓦的老房子还是那个样儿，但屋子里挂上了“开始奋斗 放弃幻想”的标语，房檐下多了文艺范儿十足的拍照椅，墙角处支起了“男友寄存处”。尤其是进驻其中的“止痒商店”，售卖“加薪水”玻璃杯、“铁饭碗”搪瓷缸，甚至把厕纸的使用步骤印在厕纸上……眼花缭乱的创意产品让人直呼“太会整活儿了”。

　　推开“止痒商店”的店门，像是走进了大型“弹幕”现场：货架上摆着“保命要紧”药盒，盘子上印着“爱情可以当饭吃”大字，连祈福条上的愿望都是“远离内耗”。最火的是29元的“加薪水”玻璃杯，不少顾客拿着杯子边拍照边开玩笑：“买回去能不能真涨工资啊？”

　　“止痒商店”是近几年在全国范围内比较“出圈”的一家非标商店，品牌名“止痒”，旨在用设计缓解年轻人日常生活中的焦虑与无聊，就像给人挠痒一样。

　　此前，“止痒商店”已在北京、上海、广州等一线城市开店，位于魏坡·新序的店铺是其河南省首店。从外面看，这家店是一座拥有龙船脊的传统老宅，而其内部布置有路标、电话亭等现代元素，陈列着创意五金杂货等商品，搭配各类诙谐标语，满足年轻人对解压与社交的双重需求。

　　“商店不仅是购物场所。我们希望用幽默和互动设计，让年轻人在这里找到情绪共鸣。”“止痒商店”主理人胡冰说，这种“情绪共鸣”策略在洛阳得到很好的反馈：春节期间，日均5000多人次的客流中70%是20岁至35岁的年轻人，其中一些人专门从郑州、西安、濮阳、广州等地过来打卡，“我们的产品价格从29元至199元不等，比较亲民的定价也让更多顾客不止于进店打卡，而是产生真正的消费。”

　　在“魏坡·新序”，类似“止痒商店”的特色小店不止一家，策展型艺术书店“DOOGHOOD”通过书籍的排列和展示，营造出独特的时空体验，让读者仿佛穿越不同的时代与文化；“懒人便利商店”则通过推出轻松有趣的文创产品，帮助人们缓解现代生活中的压力和焦虑——这些独具特色的小店仿佛拥有神奇的魔力，将古老的建筑变成年轻人聚集的热门场所，让历史悠久的砖瓦与现代的流行元素和谐共存，焕发出新的活力。

　　“我们希望通过引入全国首店、河南首店等品牌改变传统文旅千篇一律的局面，打造更具特色和吸引力的旅游体验。”“魏坡·新序”项目品牌负责人曹政浩说， “止痒商店”等特色小店的进驻，正是这一理念的具体实践。同时，这些特色小店的实践经验也进一步说明年轻化并非对历史的颠覆，而是通过创意与包容，让传统文化与现代商业相融，为古村落、老街区注入更多活力，让城市的“年轻态”有更丰富的维度。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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