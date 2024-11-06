刚刚过去的一年，面对复杂严峻形势，在市委坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省决策部署，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

政府工作报告

——2025年2月9日在洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议上

洛阳市人民政府市长 徐衣显

各位代表：

现在，我代表市人民政府，向大会报告工作，请予审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2024年工作回顾

刚刚过去的一年，面对复杂严峻形势，在市委坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央、省决策部署，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，推动高质量发展稳中向好、稳中向新、稳中向优，现代化洛阳建设迈出新的坚实步伐。

发展质效稳步跃升。克服诸多不利因素，经济增速从一季度1.5%上升至全年4.9%；规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长7%、5.2%、6.2%，增速均高于全国。高技术制造业增加值增速高于规上工业58.5个百分点，高新技术产业增加值占比首次过半、达到55.8%。一般公共预算收入增速高于全省3.3个百分点、在全省排名近十年最好，税收增速居全省第三，税占比高于全省3.8个百分点。规上工业利润增速分别高于全国全省34.8个、20.2个百分点。居民人均可支配收入增速高于全国全省。

科技创新动能强劲。河南科技大学获批牵头新建全国重点实验室，中钢洛耐完成全国重点实验室重组。龙门实验室科研成果数量居全省前列。中信重工世界最大智能化自磨机、轴研科技全球首台25兆瓦风电轴承等一批“洛阳创造”建功“大国重器”。全市5个项目荣膺国家科技进步奖、占全省的33.3%，荣获全省唯一的国家一等奖。全社会研发投入强度连续6年领跑全省、连续5年超过全国，技术合同成交额增长25.2%。

产业集群聚链成势。洛阳现代农机装备集群入选国家先进制造业集群，实现全省“零”的突破。宁德时代洛阳基地一期部分产线提前投产、后续项目加快实施，百万吨乙烯项目基础设计获批、即将全面施工，累计带动66个配套项目落地建设，两大千亿级产业集群加速崛起。中信装备制造集团加快组建。光电元器件、绿色建材入选省级特色产业集群，铝基新材料产业规模迈上千亿级，人工智能、机器人、生物医药等未来产业营收两位数增长。

文旅顶流持续出圈。世界客属第33届恳亲大会、第5届世界古都论坛、第41届中国洛阳牡丹文化节成功举办，洛阳国际影响力和美誉度全面提升。高品质古都文化体验区建设效应显现，新业态新场景多点开花，“汉服热”持续火爆，“洛阳宿”叫响品牌，沉浸演艺焕新升级，“博物馆”研学热度空前。全年接待游客1.53亿人次、旅游收入1208.6亿元，分别增长13.5%、16%。

各类风险有效化解。化债防险工作得到省委省政府表扬，地方债务风险总体可控。交付安置房9233套、1.8万名群众喜迁新居。问题楼盘化解超额完成年度任务，保交楼任务全部完成，保交房交付率高于全省。生产安全实现“双下降”，信访积案化解成效明显，社会大局和谐稳定。

一年来，主要做了以下工作：

(一)抢抓机遇全力以赴拼经济。用足政策抓项目。深入实施“大攻坚、见实效、建新功”行动，492个省市重点项目完成年度目标的1.2倍，“三个一批”项目数量、投资总额均居全省前列。大力争取政策资金，落地政策性贷款额度266亿元、投放181亿元，均创历史新高；过审专项债项目1022个、资金需求607.5亿元，均居全省首位；争取“两重”项目20个、超长期特别国债资金4.5亿元；入选国家工业技改和设备更新项目191个、居全省第二；获得城中村改造专项借款132.2亿元、36个房地产“白名单”项目授信57.95亿元。多策并举扩消费。在全省率先全面开展消费品“以旧换新”，汽车更新3.5万辆，家电补贴交易18.3万台，拉动消费50多亿元。加快文旅商融合发展，上海市场成为网红打卡地，西工小街获评全省首批夜经济集聚区，老城区文旅融合模式入选国家改革典型案例，新增牡丹阁等4家4A级景区、伊川龙凤山等3家省级旅游度假区，数量均居全省第一。大力发展直播电商，网络零售额达到310亿元、增长11%。二手房交易面积增长6%，房屋契税增长5.8%，房地产市场逐步回暖。精准助企解难题。发放企业生产奖励1.24亿元，稳岗奖补资金全省第一，企业反映问题办结率超过98%。设立“企业家日”，成立“民营企业之家”，小微企业贷款增速高于各项贷款，民间投资项目新增301个，经营主体达到74.2万户。洛阳获评全省“万人助万企”优秀省辖市。

(二)创新引领聚力做强产业支撑。完善提升创新体系。加快建设中原药谷现代化生物医药产业园，积极打造中原美谷高端美妆产业集群，伊滨智慧岛入选全省第一梯队，周山智慧岛集聚企业超千家，全市新增创新平台389家、总数达到3949家。遴选青年创新创业人才25名、科技领军人才20名，23家科技产业社区集聚人才8000多名。国家技术转移郑州中心洛阳分中心高效运行，省级科技成果转移转化示范区总数全省第一。33个项目荣获省科学技术奖、数量创历史新高。加快产业提质转型。实施高水平“三化改造”项目670个，高技术产业投资增长53.1%，规上工业单位能耗降低3.3%。培育天久科技等省级工业设计中心8家，获评省级以上智能工厂(车间)17家，入选省级技术创新示范企业数量全省第一，绿色工厂数量翻番，“上云用数”企业超过1.8万家。氢沄180千瓦大功率燃料电池系统成功下线，新型显示产品产量实现倍增。培优育强市场主体。出台84项支持政策，推动20家高成长性企业产值增长25%以上。洛钼集团入围全球企业1000强，3家企业跻身“中国制造业500强”，入选省“头雁企业”13家、居全省第二。规上工业企业、高新技术企业、科技型中小企业数量稳定增长，“专精特新”企业数量“两年翻一番”。

(三)改革开放大力激发动力活力。重点改革向纵深推进。完成工控集团、交投集团、水投集团战略性重组，新设立开元集团、人才集团等专业化企业，国晟获得国际BBB-、工控获得国内AAA信用等级评级。洛轴混改成效显著、净利润增长两倍多。7个开发区全省排名晋位升级。瑞昌国际港股上市，15家上市公司总市值全省第一。新设基金5支、累计总规模441.6亿元。成功发布全省首单知识产权证券化产品，发放“科技贷”“成长贷”“知识产权贷”等20亿元。对外开放向前沿拓展。自贸区形成10项制度创新成果，跨境电商综试区位居全国第二档，综保区入选全国B类。对外直接投资5.1亿美元、居全省第二。偃师三轮摩托车、伊滨钢制家具热销海外，进出口总值增速高于全省3.7个百分点。签约亿元以上重大项目325个、投资总额1470亿元。营商环境在全省领先。综合窗口事项办理时限压减60%以上，25项惠企政策“免申即享”，89项“一件事一次办”高效运行，90项高频应用上线“洛快办”，120个“高频事项”实现跨省通办，“有诉即办”满意率99%以上。

(四)城乡融合强力推动一体发展。基础设施更加完善。推动呼南高铁焦济洛平段可研报告成功获批。洛阳获评商贸服务型国家物流枢纽。郑洛等3条高速加快建设，3个国省道改扩建项目竣工通车。改造提升农村公路506公里，汝阳交旅融合、栾川旅游环线入选国家典型案例，嵩县公路养护成为国家试点，洛宁获评“四好农村路”全国示范县。宜阳、伊川入选全国新型城镇化建设试点县。城市品质提档升级。稳步实施19个城中村改造项目，110个老旧小区改造项目全部开工。整治提升背街小巷75条，火车站改造入选国家试点。完善水电气暖等基础设施，精准补齐安全韧性短板。城市阳台一期交付使用。建成投用人才公寓近万套、青年驿站33家。邻里中心、体育公园等“4+1”社区服务体系更加健全，洛阳入选全国社区嵌入式服务设施建设、“平急两用”公共基础设施建设城市。市县国土空间总体规划顺利获批。瀍河、偃师成为全国城市更新优秀案例，西工行署路社区获评全国典型案例。乡村振兴全面推进。新建高标准农田23万亩，粮食生产再获丰收、总产量达到49.93亿斤。五条特色产业链不断壮大，累计入选国家级农业优势特色产业集群3个、农业龙头企业4个、农业产业强镇5个。行政村供排水一体化覆盖率达到99.2%，农村生活污水处理率达到73.9%，乡里中心应建尽建。新安、嵩县入选全省首批宜居宜业和美乡村建设先导区，栾川获评全国村庄清洁行动先进县。国家农村产权流转交易规范化试点通过中期评估，孟津国家农村宅基地制度改革试点通过验收。

(五)人民至上着力增进群众福祉。积极克服财政增收困难，民生支出占比达到74.4%，“三保”底线持续守牢，民生实事提前完成。城镇新增就业10.4万人。国家级创业孵化基地数量全省第一，新增技能人才24.4万人。新建改扩建义务教育学校36所，提升改造市属高中8所。洛阳入选国家儿童友好建设城市、普惠托育示范项目。2个国家级、5个省级区域医疗中心运营良好，广州市妇女儿童医疗中心协作医院正式揭牌，在全省率先实现县域三级综合医院和“急诊急救五大中心”全覆盖。建成30个乡镇区域养老服务中心、150个集中养老服务站点，洛阳入选全国基本养老服务综合平台试点城市。提标发放低保、特困救助资金8.31亿元。农用地安全利用率100%。在全省率先提前完成“十四五”主要污染物减排目标、率先打造幸福河湖段，黄河孟津段全省首例唯一入选全国幸福河湖优秀案例。

一年来，我们深入开展党纪学习教育，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，持续整治形式主义为基层减负赋能，全面推进依法行政，自觉接受监督，高质高效办结366件人大代表建议、398件政协提案，政府自身建设进一步加强。国防动员、双拥共建、民族宗教、外事、侨务、统计、审计、气象、地震、工会、共青团、残疾人工作、妇女儿童事业等都取得了新的成绩。

各位代表！回顾过去一年，历程极不平凡、成绩极为不易。最根本在于习近平总书记掌舵领航，在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是省委省政府正确领导、关心厚爱的结果，是市委坚强领导、科学决策的结果，是市人大、市政协、社会各界监督支持的结果，是广大干部群众拼搏进取、团结奋斗的结果。在此，我代表市人民政府，向全市人民，向人大代表、政协委员，向各民主党派、工商联、人民团体，向离退休老领导、老同志，向驻洛部队、武警官兵和公安干警，向所有关心支持洛阳发展的社会各界人士和海内外朋友们，表示衷心的感谢，致以崇高的敬意！

同时，我们也清醒地认识到面临的问题和挑战：新质生产力尚未形成有力支撑，产业转型升级任务艰巨；就业、教育、医疗、养老等民生领域仍有短板，公共服务有待完善提升；重点领域风险隐患仍然较多，防范化解难度较大；党风廉政建设仍需加强，干部专业化能力需要进一步提高。对此，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。