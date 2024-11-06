希真街：一代“词俊”的精神故乡（洛阳地名故事）

希真街在洛河南岸洛龙区，南抵开元大道，北顶滨河南路，离凌波大桥不远。

希真街在洛河南岸洛龙区，南抵开元大道，北顶滨河南路，离凌波大桥不远。

此街的命名，是为纪念一位被低估的河洛文化巨匠——宋代“词俊”朱敦儒。“希真”是朱敦儒的表字。两宋之交，中原离乱，朱敦儒漂泊江南，心恋故园，力主抗战，写了大量爱国诗词，引领南宋爱国主义文风。如今，他的名气不如辛弃疾、陆游响亮，但在他们那个时代，朱敦儒可是辛、陆二人的偶像。

且插梅花醉洛阳

古代男子成年后，要在本名之外另起一个表示德行或本名含义的别名，作为敬称，此谓表字，简称字。称呼长者、尊者，或平辈相称时，往往用表字，以示尊重或亲近。

“希真”不仅是朱敦儒的表字，也是他一生的精神写照。从生至死，他都没丢却内心的那分本真。

据《宋史》《宋才子传》等记载，朱敦儒生于公元1081年，号岩壑。他的父亲曾任朝中谏官。

像很多家境优越的官宦子弟一样，年轻时的朱敦儒散漫潇洒，不知人间疾苦，时常呼朋唤友饮酒狎妓，在河洛山川之间纵情游玩。

气人的是，此人天赋异禀，玩儿归玩儿，不妨碍他施展才情。

当时的洛阳是北宋西京，文人雅士云集。宋人楼钥在《攻媿(愧)集·跋朱岩壑鹤赋及送闾丘使君诗》中提及：“承平时，洛中有八俊。陈简斋诗俊，岩壑词俊，富季申文俊，皆一时奇才也。”全洛阳最有才的八位才俊，朱岩壑独占一席。

宋钦宗听闻朱敦儒才华过人，召他到东京开封当学官。小朱拒绝了，说是“麋鹿之性，自乐闲旷，爵禄非所愿也”，本人天性洒脱爱自由，不想上班受约束。

从开封返回洛阳后，朱敦儒随手写了一阕《鹧鸪天·西都作》明志：“我是清都山水郎，天教懒慢带疏狂。曾批给雨支风券，累上留云借月章。诗万首，酒千觞，几曾著眼看侯王？玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。”

北宋欧阳修早说过：“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”朱敦儒不爱象征富贵的牡丹，偏要插一枝梅花醉洛阳，为的是以花明志，自表高洁。

那时的他，还没经过岁月的毒打，不屑与追逐功名利禄的权贵为伍，“诗万首，酒千觞，几曾著眼看侯王”，比李白还狂。

而命运，很快就让他明白了什么叫无常。

问人间英雄何处

“洛中八俊”成名时，北宋最后一段太平年月正悄然流逝。

靖康二年(公元1127年)，金兵攻陷洛阳、开封，掳走徽、钦二帝，北宋灭亡。宋高宗赵构领着中原士民流亡江南，建立南宋。

“靖康之变”彻底改变了朱敦儒的人生轨迹。他被迫南渡，辗转异乡。

高宗诏选天下英才，欲重振朝纲。有人举荐朱敦儒。朱敦儒说我不当官，绕开南宋都城临安(今杭州)，躲到了南雄州(今广东境内)。

绍兴二年(公元1132年)，又有人推荐朱敦儒。高宗下诏令其入朝，怕他不听话，特命肇庆府官员督促朱敦儒赴临安就职。朱敦儒仍然梗着脖子说不。

老友劝他，你已经五十来岁了，还能有几次机会实现理想抱负？当朝天子谋图中兴，有志之士纷纷响应，你难道不想再回洛阳？你难道想就这样老死在岭南的山沟沟里？

朱敦儒幡然醒悟，怀着一腔报国热血入朝听命，先后出任兵部郎官、两浙东路提点刑狱(提刑官)。

起初，宋高宗是欣赏朱敦儒的，可老朱救国心切，整天吆喝着要打回中原，救回被金兵俘虏的宋徽宗、宋钦宗。这话高宗不爱听。高宗只求偏安一隅，一心想跟金人和谈。在岳家军即将收复中原之际，他借秦桧之手，以“莫须有”的罪名杀害了抗金名将岳飞，向金朝称臣纳贡。

眼看抗金大计功败垂成，朱敦儒痛心疾首，和主战派大臣李光等人站在一个阵营，频频发表爱国言论，骂秦桧是祸国殃民的乱臣贼子。

官员汪勃看出皇帝很不高兴，上疏弹劾朱敦儒结党营私，专和朝廷对着干。于是，朱敦儒被免职，于绍兴十九年(公元1149年)辞官退休，隐居江南。

年少轻狂已是前尘旧梦。此时的朱敦儒字字沉郁，作《水龙吟·放船千里凌波去》，感“北客翩然，壮心偏感，年华将暮”，叹“奇谋报国，可怜无用”，道尽流亡文人的家国之痛。

万事原来有命

令人意外的是，退休后的朱敦儒竟向秦桧低头，出任鸿胪少卿，成了秦桧的座上宾。

此举实属被逼无奈。秦桧自命风雅，常笼络文人骚客粉饰太平；其子秦熺(音同西)也好舞文弄墨。父子俩千方百计笼络朱敦儒为其站台，先提拔朱敦儒的儿子当官，再逼着小朱去做老朱的思想工作，老朱不干都不行。

世人皆云朱敦儒舐犊情深，为了儿子丧失原则，晚节不保。朱敦儒自个儿倒是坦然。在《西江月·世事短如春梦》中，他写道：“世事短如春梦，人情薄似秋云。不须计较苦劳心。万事原来有命。”他是个真实的人，为了保全家人，他愿意低下高傲的头，一如当初为了救国，他甘愿牺牲自由入朝效命。

公元1159年，朱敦儒病逝，其作《岩壑老人诗文》佚失，仅存词集《樵歌》，其中多有描写洛阳风物之作。公元1169年，南宋文臣楼钥北上出使金朝，行经中原，忆及“洛中八俊”，不胜感慨，恨自己出生太晚，来不及见偶像朱敦儒一面。

南渡后的一代“词俊”，经历了宦海的浮浮沉沉，看透了人性的复杂幽深，他将个人悲欢融入辽阔山河，融入奔涌的时代，书写了无数细腻生动的爱国诗篇。如《相见欢·金陵城上西楼》：“金陵城上西楼，倚清秋。万里夕阳垂地，大江流。中原乱，簪缨散，几时收？试倩悲风吹泪，过扬州。”

其词作真诚豪迈，自成一家，不但令楼钥折服，更启迪了辛弃疾、陆游等南宋爱国词人。辛弃疾自云曾“效朱希真体”。南宋文人汪莘将朱敦儒与苏轼、辛弃疾并称，认为朱词“多尘外之想，清气自不可没”。

寻根究底，朱敦儒的这股子清气，根植于洛阳的山川风物，来源于他内心的那分本真。他曾填词《临江仙》回忆河洛旧事：“生长西都逢化日，行歌不记流年。花间相过酒家眠。乘风游二室，弄雪过三川。”人生前半段的几十年好时光，点亮了晚年的孤灯。

朱敦儒的一生，是隐逸与忧患的交织，是疏狂与责任的碰撞，更是洛阳文化柔而不弱、傲而不骄特质的生动诠释。希真街不仅是一条道路的名称，更是一段跨越千年的历史记忆的缩影。 漫步希真街，遥想当年那位“诗万首，酒千觞”的山水郎——他未曾离去，满城花香，萦绕着这座千年古城的文脉与风骨。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜 文/图）