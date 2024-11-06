洛阳市委常委会召开（扩大）会议

17日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究一季度经济“开门红”、审计、基层治理、融入服务全国统一大市场、城市、公安等工作。

市委常委会召开（扩大）会议

传达学习习近平总书记重要指示精神

研究一季度经济“开门红”、审计、基层治理、融入服务全国统一大市场、城市、公安等工作

江凌主持 徐衣显、张玉杰出席 李保国、孙延文列席

17日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记重要指示精神，研究一季度经济“开门红”、审计、基层治理、融入服务全国统一大市场、城市、公安等工作。

市委书记江凌主持会议。徐衣显、张玉杰出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，要深入学习领会习近平总书记在听取吉林省委省政府工作汇报时的重要讲话精神，结合洛阳实际抓好贯彻落实，扎实推进科技创新同产业创新深度融合，进一步全面深化改革开放，加快推进乡村振兴，更好统筹发展和安全，推动现代化洛阳建设取得更大成效。要认真学习领会习近平总书记对四川宜宾市筠连县山体滑坡作出的重要指示精神，增强风险意识，强化责任落实，聚焦人员密集场所消防安全、城乡内涝治理、尾矿库安全运行、经营性自建房安全管理等重点领域，加强风险隐患排查治理，切实保障人民群众生命财产安全。

会议传达学习了习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神，以及中央、省委有关会议精神，研究全市审计工作。会议强调，审计是党和国家监督体系的重要组成部分。要立足经济监督定位，聚焦主责主业，更好发挥审计监督利器作用。要提升审计监督质效，强化斗争精神，坚持实事求是，善用技术手段，不断提高审计监督的精准性、有效性。要完善审计整改机制，深化审计监督与其他各类监督贯通协同，扎实做好审计整改“下半篇文章”，切实强化审计工作权威性、震慑力、执行力。

会议深入贯彻全省拼抢一季度实现“开门红”动员部署会精神，听取我市《推动2025年第一季度经济“开门红”若干政策措施》落实、政策性开发性金融争取等工作情况汇报。会议指出，一季度是全年经济的风向标，也是政策实施、资金下达、项目启动的重要时段。要认真落实省委省政府部署要求，聚焦争取政策支持、重点项目建设、企业反映问题办理、“两新”政策加力扩围、促消费等重点，以拼抢劲头和超常规举措抓紧抓实各项工作，加强研判调度和跟踪问效，努力把各项工作往前抓、往前推、往前赶，确保一季度经济“开门红”，为全省发展大局作出更大贡献。

会议传达学习了全省党建引领基层高效能治理工作会议精神，研究全市基层治理工作。会议强调，要树牢大抓基层的鲜明导向，把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，突出抓好基层治理，着力推进“五基四化”，持续提升安全稳定、宗教事务、群众身边不正之风和腐败问题、网络空间等重点领域治理效能，压实乡镇街道责任，加强基层党组织建设，广泛动员社会力量参与，着力推进基层治理体系和治理能力现代化。

会议传达学习了《全国统一大市场建设指引(试行)》和全省融入服务全国统一大市场大会精神，研究我市贯彻落实工作。会议强调，要坚决落实党中央关于建设全国统一大市场的各项改革举措，拓宽视野格局，把握政策机遇，自觉在融入服务全国统一大市场中把准定位、谋划发展，加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，持续深化经济领域市场化改革，积极开展跨区域产业协作，加快建设国际消费中心城市，努力在融入新发展格局和全国统一大市场建设上奋勇争先。

会议听取了城市提质、精神文明建设、“1+3”高品质古都文化体验区建设、第42届牡丹文化节筹备等工作情况汇报，研究城市工作。会议指出，要加快推动城市发展由外延式扩张向内涵式提升转变，大力发展城市经济，科学推进城市更新，扎实建设成熟社区，积极推进以县城为重要载体的新型城镇化，不断提升城市能级和功能品质，努力把洛阳打造成竞争优势突出、带动能力较强的区域中心城市。

会议传达学习了全国全省相关会议精神，研究全市公安工作。会议强调，要深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，突出党的绝对领导，做实基层警务，建强新质警力，加强协同联动，着力锻造新时代公安铁军，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展。

市委常委王军、祁建峰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)