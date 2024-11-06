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江凌与包头市考察团一行举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 23:48
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　　17日，河南省人大常委会党组副书记、副主任，洛阳市委书记江凌与来洛考察的内蒙古自治区党委常委、包头市委书记，内蒙古自治区人大常委会副主任丁绣峰一行举行工作会谈，双方就深化跨区域产业协作、文旅产业合作等进行交流。

　　江凌对丁绣峰一行来洛表示欢迎。他表示，近几年，洛阳聚焦“建强副中心、形成增长极”，统筹推进传统产业转型升级和风口产业培育壮大，大力发展新质生产力，着力构建现代化产业体系。在建设全国统一大市场背景下，跨区域协作是大势所趋。洛阳、包头产业发展存在诸多共性特征，同时也都面临着产业转型升级等问题。希望双方把握大局大势，发挥各自优势，加强交流对接，拓宽合作领域，取得更多务实合作成果，在现代化建设新征程上携手迈上新台阶。

　　丁绣峰介绍了包头有关情况。他说，当前，包头正在深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，在加快建设“3+5+N”重点产业集群的同时，以做好文化遗产活化利用和盘活城市闲置资产为突破口，推动文体旅产业融合发展，让城市更加繁荣。洛阳历史文化悠久，工业化起步早、体系完善，近年来在文旅产业融合发展形成的经验，非常值得包头学习。包头和洛阳产业发展特征相近，希望两地进一步加强互动交流，不断拓展合作领域，共同谱写高质量发展新篇章。

　　包头市重点项目协调推进领导小组副组长王秀莲、副市长张斌、金永丽，洛阳市领导王军、徐新、任丽君、王太钢等参加会谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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