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职工大病医保费线上不能缴纳？洛阳医保部门重要提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2025.02.17 19:44
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　　“我的退休职工大病医保在微信和支付宝上均无法缴纳，这是怎么回事儿？”日前，洛阳市民吴先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询。

　　针对吴先生的疑问，记者采访了洛阳市医疗保障服务中心有关负责人。该负责人表示，我市2025年职工医保大额补充医疗保险费自2024年10月1日起开始征缴至12月31日征缴期结束，部分企事业单位由于预算资金紧张等客观原因，造成未按时缴纳2025年职工医保大额补充医疗保险费。根据有关单位、个人反映及诉求，结合我市职工医保大额补充医疗保险征缴实际情况，我市2025年职工医保大额补充医疗保险费征缴期延长至2025年3月31日。

　　相关企事业单位、灵活就业人员需要携带身份证到参保地医保经办机构提出缴费申请。申请通过后，可通过各税务大厅窗口、“河南税务”App、支付宝等方式缴费。

　　该负责人介绍，职工医保大额补充医疗保险是在城镇职工基本医疗保险的基础上，对参保患者发生的高额医疗费用给予进一步保障的一项制度性安排，是基本医疗保障制度的拓展和延伸。我市2025年度职工医保大额补充医疗保险费缴费标准设为每人每年190元、每人每年240元两档，待遇享受期为2025年1月1日至12月31日。

　　在支付范围和支付比例方面，职工医保大额补充医疗保险与职工基本医保统筹基金的支付保持一致。其中，缴费标准190元档次的支付限额为42万元/年，缴费标准240元档次的支付限额为47万元/年。(洛报融媒·洛阳网记者 周欣然)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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