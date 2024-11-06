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洛阳为263处市级文保单位划定“保护圈”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 19:44
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　　洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，洛阳近日公布263处市级文保单位的保护范围，通过空间管控助力文化遗产的有效监管和活态传承。

　　据悉，此次被划定保护范围的市级文保单位涵盖古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等五类，其中，古遗址103处，古墓葬52处，古建筑82处，石窟寺及石刻10处，近现代重要史迹代表性建筑16处。按照《文物保护法》相关规定，今后，未经批准，这些文保单位的保护范围内不得进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。

　　以位于老城区的市级文保单位上清宫为例，根据文物保护需要，并结合周边实际情况，将该处市级文物保护单位院落外围墙四周各外扩20米范围内划定为保护范围。今后，在上清宫保护范围内进行的建设活动，都将受到法律的约束。此举能够有效遏制了周边可能存在的威胁文物安全的建设活动，为后续文物保护工作提供法定依据。

　　“划定保护范围并非简单‘画圈’，而是通过空间管控实现文化遗产的动态监管和活态传承，在现代化进程中为历史留存不可再生的文化空间记忆。”洛阳市文物局负责人介绍，我市依托地理信息系统(GIS)、三维扫描等技术建立文物数字档案，对文保单位保护区域实施动态监测；同时将文保规划纳入国土空间规划“一张图”，在旧城改造、新区开发中前置文物影响评估，确保项目建设与文物保护有效衔接。

　　下一步，洛阳将完善文化遗产保护长效机制，持续探索文物保护与城乡建设、生态治理、民生改善深度融合的新路径，推动文化遗产在传承历史文脉、赋能城市发展中焕发新时代生命力。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 段伊晴）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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